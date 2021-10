Qué significa que un gato quiera entrar en tu casa

Muchas personas se sorprenden al llegar a casa y encontrar un hermoso minino en su puerta. Por lo general, este gato busca alimento, calor y seguridad, ya que la vida en las calles ofrecer muchos peligros y desafíos para su supervivencia. No obstante, existen también teorías más místicas que interpretan este fenómeno como un signo de buena suerte y fortuna para los integrantes de este hogar.

Los gatos y la buena energía

Las antiguas creencias populares afirmaban que los gatos serían capaces de percibir la buena energía y siempre se orientarían hacia hogares donde sienten paz, serenidad y vibraciones positivas. Por ello, cuando un gato quiere entrar en tu casa, popularmente se dice que tu hogar está libre de malas energías y trasmite a este minino las condiciones óptimas que necesita para sentirse seguro y desarrollarse con tranquilidad y buena salud. También se solía creer que los felinos traían buena suerte y fortuna para las casas donde eligen vivir.

Por otro lado, las teorías esotéricas creen que los gatos serían animales místicos, dueños de un aguzado “sexto sentido” que les permitiría desarrollar ciertas habilidades sobrenaturales. Entre ellas, se encontraría la capacidad de absorber y alejar las malas energías de los ambientes. Según el misticismo, cuando un gato quiere ingresar a tu casa, es porque tiene una misión que cumplir en tu vida. Y esta misión sería alejar la negatividad de tu entorno y protegerte de las energías negativas o malos espíritus. Por ello, en muchos países, hasta hoy los gatos son adorados como una especie de talismán espiritual.

Más allá de creer o no en las teorías místicas o en las creencias populares, existen muchos beneficios de adoptar a un gato como tu más fiel compañero. Y aunque no podamos comprobar si los felinos son o no imanes de la buena fortuna, sabemos que nuestros mininos son capaces de llenar nuestro hogar y nuestra vida de alegría, afecto y sentimientos positivos.

¿Pero ello explica por qué un gato quiere entrar en tu casa?

Si un gato pide para ingresar a tu hogar o maúlla en la puerta, es muy probable que esté buscando un refugio seguro, donde encuentre comida, calidez y las condiciones óptimas para su desarrollo. Si este minino fue abandonado o ha nacido en las calles, puede ser que tenga frío, hambre, sed o esté muy asustado por los múltiples ruidos y estímulos desconocidos. También es posible que se haya perdido y necesite ayuda para retornar a su casa.

Por ello, si un gato quiere entrar en tu casa, lo más probable es que necesite un abrigo seguro y tranquilo, bien como algunos cuidados generales de un gato para sentirse mejor y recuperar su bienestar. A continuación, te damos algunos consejos para que puedas ayudar a este minino.

¿Qué puedo hacer para ayudar a este minino?

En principio, lo mejor a hacer para ayudar a este gato es dejarlo entrar, ofrecerle una manta o una toalla seca donde pueda sentirse calentito y seguro. Si observas que el minino está mojado o tiene sus pelos húmedos y te sientes seguro para acercarte, puedes secarlo suavemente utilizando una toalla seca. No obstante, si el gato se muestra nervioso, agresivo o miedoso, lo mejor es evitar tocarlo hasta que se adapte a su ambiente y esté más tranquilo.

También será fundamental ofrecerle un buen plato de comida para que el gato pueda saciar su hambre y sentirse más fuerte.

Si cuentas con el tiempo y las condiciones para ofrecer una vida digna y feliz a este gato y decides adoptarlo, será esencial actualizar su calendario de vacunación y desparasitaciones.

Por otro lado, necesitarás acondicionar tu hogar para ofrecer las condiciones óptimas a tu nuevo minino. Si ya tienes otro gato, cada animal deberá contar con sus propios juguetes, comederos, bebederos, areneros y zonas de descanso. Además, será esencial presentar correctamente tu gato a su nuevo compañero. Con el tiempo, tus felinos podrán aprender a compartir sus ambientes y disfrutar de su compañía, pero inicialmente debemos evitar peleas por territorio.

También será importante consultar el veterinario sobre la esterilización o castración. Los gatos no esterilizados pueden escaparse del hogar para buscar a las hembras en celos y, en las calles, se tornan más vulnerables a diversas enfermedades. Además, la esterilización es crucial para combatir la sobrepoblación callejera y evitar que más gatitos nazcan en las condiciones inhóspitas de las calles.