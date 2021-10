¿Por qué muerden los perros?

En cierta medida todos los perros muerden, lo que hay que diferenciar son las mordeduras de los perros: las suaves cuando están jugando y las fuertes cuando usan los dientes y son capaces de hacer daño o causar heridas. Los perros pueden morder tanto a otros perros como a las personas, pero salvo que haya un problema de agresividad en el perro, suele existir algún motivo previo que ha llevado al perro a morder.

Principales motivos por los que un perro muerde

Los perros sienten, al igual que nosotros, y no nacen sabiendo, por lo que la mayoría de las veces que muerden no son muy conscientes de lo que están haciendo. La mordedura es un auto-reflejo o no lo consideran como algo grave.

Miedo: no importa lo tranquilo, amigable y obediente que sea un perro, si se asusta o tiene mucho miedo puede llegar a morder a alguien, incluso a sus dueños. Normalmente la mordedura del perro se produce por una mala gestión de su miedo y obligarlo a hacer algo que le asusta.

Dolor: esto está relacionado con el miedo. Los perros con dolor tiene miedo de que el dolor vaya a más y no quieren. Los perros no entienden porque les duele y están asustados. Así que si siente mucho dolor puede intentar morderte al tratar de manipularlo, por muy bueno que sea el perro.

Celos: la posesividad del perro puede llevarle a morder. Si considera que se invade su territorio o tiene miedo a perder algo o alguien, el perro tratará de defenderlo incluso a mordiscos.

Falta de adiestramiento: si no enseñamos a un perro que morder está mal y que debe evitar esta acción, incluso aunque sea jugando, el perro considerarás las mordeduras como parte normal de su comportamiento, ya que es instintivo.