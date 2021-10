¿Cómo recuperar el gusto y el olfato tras pasar el coronavirus?

Una de las secuelas más desagradables de haber pasado la Covid-19 es la pérdida del gusto y el olfato. Afortunadamente, la "anosmia" (nombre con el que se denomina a esta condición) es una de las consecuencias menos comunes: solo 4 de cada 10 pacientes lo han sufrido durante la pandemia, según el estudio de seroprevalencia EneCOVID del ISCIII.

La anosmia aparece normalmente durante la primera semana de la enfermedad, y puede ir acompañada de fiebre y tos. No se sabe aún a ciencia cierta cuánto tiempo dura esta condición porque hay personas a las que le duran más y otras a las que menos. El estudio publicado en JAMA Network asegura que un 80% de los afectados consiguen recuperar el gusto y el olfato de forma espontánea a las cuatro semanas.

No obstante, el resto de pacientes tardan más en recuperarse y pueden padecer la anosmia durante algunos meses. Esto puede traducirse en una situación de frustración, ya que la percepción del gusto queda totalmente distorsionada, por lo que muchos sabores pasan a ser repulsivos.

¿Por qué se produce la anosmia?

No existe aún consenso entre la comunidad científica sobre el por qué de esta pérdida de olfato y gusto en los pacientes de Covid-19. Hay un estudio que señala dos posibles causas:

Por la inflamación nasal, el edema de la mucosa y la obstrucción del flujo de aire hacia la rima olfatoria.

Por la infección e inflamación de la mucosa olfativa, que lleva al desarrollo de la neurodegeneración del neuroepitelio olfativo.

La doctora Ángeles Fortea, especialista en Otorrinolaringología de Hospital Clínica Benidorm, señala que “no sabemos si se debe a la lesión local nasal o porque a través del bulbo olfatorio se alcanza el sistema nervioso central. Alguna publicación recoge estudios en animales en los que muestran la predilección del virus SARSCOV2 con los receptores ACE2 del pulmón, que a la vez también están presentes en el epitelio nasal”.

¿Hay alguna forma de recuperar el gusto y el olfato?

Hasta el momento no hay ninguna terapia efectiva que ayude a superar la anosmia producida por la Covid-19. No obstante, las personas afectadas pueden llevar a cabo una especie de entrenamiento olfativo para recuperar ambos sentidos más rápidamente. Este ha sido ideado por un equipo de investigadores y publicado en la revista International Forum of Allergy & Rhinology.

Este entrenamiento consiste en olfatear cuatro cosas que tengan un olor muy característico y que sean muy diferentes entre sí. Debe practicarse un par de veces al día durante varios meses para asegurar su efectividad.

Puedes intentar por la mañana, mediante inspiraciones profundas, oler una naranja, unos granos de café, unos dientes de ajo y unas hojas de menta, y repetir el proceso por la noche. Este entrenamiento se basa en la neuroplasticidad, es decir, en la capacidad del cerebro para reorganizarse y así compensar un cambio o una lesión.

Según el artículo publicado en la revista IFAR, el 90% de las personas consiguen recuperar el olfato pasados los seis meses.