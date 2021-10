Horóscopo de hoy martes: cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo

Aries

Es muy importante que ahora te cuides al máximo, Aries. Nada de excesos porque ahora te conviene un estilo de vida saludable. Sal de fiesta pero no a diario y sin dejarte llevar por las tentaciones. Te lo vas a pasar igual de bien con tu gente manteniendo unos hábitos sanos, nada de alcohol ni de comidas grasientas. Hoy puedes convertirte en el centro de atención en tu trabajo pero no precisamente por una cuestión positiva. Corres riesgo de cometer un error que puede tener consecuencias. Concéntrate bien hoy en lo que haces, estás a tiempo de evitarlo, Aries. Estás en un buen momento para que el amor llegue a ti pero no detectas las señales que alguien te envía a diario desde hace tiempo. Él ya empieza a pensar que no lo va a conseguir. Presta mucha atención.

Tauro

Siempre estás dispuesta a hacer caso cuando te piden cualquier cosa y captas enseguida cuando te necesitan, pero hoy no pareces estar especialmente inspirada, Tauro. Es debido a que tu concentración ha disminuido y quizá te haría bien tomar a diario algún suplemento natural que te ayude a recuperarla. Puede ser debido a un problema amoroso, un desengaño o un distanciamiento que te preocupan demasiado, hasta el límite de hacerte perder el norte. Intenta separar hoy las cosas porque este estado de ánimo puede perjudicarte en otros ámbitos. Y si eres de las Tauro que tienes pareja, no te preocupes por las pequeñas diferencia de opiniones que tenéis a diario. Vuestro amor es más importante y con toda seguridad podréis poneros de acuerdo. Las pequeñas discusiones son normales en una pareja y más si ya lleváis tiempo juntos.

Géminis

No confíes en que a diario los demás te hagan parte del trabajo que te corresponde, Géminis. Puede que te hayan echado una mano con cierta frecuencia, pero hoy no están dispuestos a repetirlo. Utiliza tus propios recursos y te ira mejor aunque quizá te cueste un poquitín más. En el terreno sentimental, si en estos momentos estás sola no tengas prisa en establecer una relación. Disfruta la libertad que tienes ahora, pero tampoco cierres las puertas a una amistad “especial” con alguien se encuentra en tu misma situación y tampoco quiere comprometerse con algo serio. Y si eres de las Géminis que tiene ya una persona a su lado, hoy te esperan momentos para recordar porque tu chico puede proponerte avanzar en vuestra relación y lo ha previsto todo para que lo vuestro prospere a diario.

Cáncer

Te estás haciendo demasiadas ilusiones a diario sobre una persona de quien te sientes muy enamorada pero de un modo unilateral, soñadora Cáncer, porque él en realidad no te ha dicho nada especial que pueda hacer alimentar lo que crees. Interpretas cualquier mirada o pequeño gesto o sus palabras como algo dirigido a ti y crees, equivocadamente, que la timidez le impide dar el paso. No es así, hoy pon los pies en el suelo porque te vas a llevar un batacazo. No es que esto no pueda suceder, nadie sabe qué le depara el futuro, pero ahora mismo no es la realidad. Baja de tu nube y céntrate más en el trabajo, Cáncer, porque no estás tan lúcida como de costumbre. Recuerda que tu claridad de mente es la mejor arma de que dispones a diario para mantener tu prestigio.

Leo

No estás pasando por tu mejor momento, activa Leo, y piensas que para ti la vida es a diario más complicada que para otras personas. Eres tú que lo ves todo oscuro, que te has metido en un pozo del que es urgente que salgas. Hoy has de empezar de verte a ti misma de manera más positiva. Si las cosas no salen como esperas no creas que siempre te equivocas al tomar tus decisiones. Te sientes muy insegura y eso impide que puedas avanzar. No hay nadie que no tenga que enfrentarse a diario a situaciones complicadas de resolver. Si quieres tener estabilidad y ser feliz en la vida, has de superar estos obstáculos. Sé más atrevida, Leo. Si hoy alguna persona te busca las vueltas, no lo consientas. Dale una respuesta contundente para que nunca vuelva a intentarlo.

Virgo

Hoy se te puede presentar una buena oportunidad profesional, cumplidora Virgo. Alguien con quien te relacionas desde hace tiempo y que ha observado tu forma de trabajar a diario, te puede proponer poner en marcha un proyecto o participar en un negocio que ya funciona. Tu primer impulso será aceptar y es una buena decisión. Sin embargo, alguien de tu entorno más próximo, que tiene mucha influencia en ti, como por ejemplo tu pareja, no estará de acuerdo. Quizá se trate de una cuestión de celos absurdos. No dejes que nadie te frene en tu avance vital, emprendedora Virgo. Si esta relación está coartando tu libertad de decisión, tal vez sea hoy el momento de replanteártelo. Intenta que entienda que hay cosas que has de decidir por ti misma a diario, pero si no lo consigues, toma una determinación.

Libra

Si lo que te has propuesto es destacar en el aspecto profesional, Libra, ahora estás pasando por un momento excelente para realizar estos proyectos y lograr grandes cosas a diario o alcanzar metas que te parecían imposibles. Aprovecha porque no siempre estarás tan valorada como ahora. Estás dando pasos seguros por el camino que quieres recorrer y que te llevará a alcanzar tus objetivos. Hay alguien en tu entorno que quiere desanimarte, posiblemente por cuestión de envidia. No hagas caso de sus consejos, no van bien encaminados, confiada Libra. Tiempo atrás le diste tu confianza pero ahora estáis en otro momento y eres muy libre de retirársela. Díselo hoy mismo y procura que te deje en paz. Tu vida sentimental pasa ahora por una buena racha y esta tranquilidad también te ayuda a diario en otros ámbitos.

Escorpio

Tirar la toalla ante las dificultades nunca es recomendable, Esccorpio. Es como cerrar la puerta a la vida que a diario también trae sorpresas increíbles. Si hoy te sientes tentada de abandonar tu lucha, recapacita y no lo hagas, sigue persiguiendo tus sueños. El éxito llegará antes de lo que te imaginas. Es probable que te sientas desmoralizada porque en el aspecto sentimental las cosas tampoco marchan como desearías. Puede que la persona que te gusta no te esté haciendo caso y esto lo tomas como un rechazo. No se trata de nada contra ti, simplemente es que tiene ahora otras cosas que resolver. No te lo tomes como una ofensa porque no eres su prioridad, susceptible Escorpio, y no le guardes rencor. En lugar de esto, dale hoy otra oportunidad, verás como la aprovecha y las cosas mejoran a diario.

Sagitario

Llevas tiempo insatisfecha con el trabajo que tienes, luchadora Sagitario, y te sientes desbordada, puede ser en parte porque estás viendo que económicamente tu gran esfuerzo de diario no se ve recompensado. Esto está empezando a afectar a tu bienestar físico y te levantas cansada, con la cabeza espesa y sin ganas de nada. Hoy empieza a pensar en cómo te irían las cosas si pudieras trabajar por cuenta propia. Tal vez con el mismo esfuerzo te sentirías más libre y también más compensada en el aspecto económico. Necesitas reflexionar pero recuerda que cuando no hay satisfacción no es bueno seguir en ese lugar mucho tiempo. Es probable que a diario tampoco encuentres suficiente apoyo en tu pareja, Sagitario. Quizá no le has hecho saber la importancia que esto tiene para ti. Habla con él y sincérate, cuéntaselo todo.

Capricornio

Hoy has de despreocuparte un poco, Capricornio. Estás muy pendiente a diario de la opinión de los demás sobre temas que te atañen sólo a ti. Esto es origen de discusiones y peleas porque o bien no te gusta lo que te dicen o porque al final decides hacer lo que te da la gana. Hoy puede ser uno de estos días. En primer lugar, no te alteres porque lo hacen de buena fe, sólo que te sobreprotegen y no deberían hacerlo, autosuficiente Capricornio. Habla con ellos y haz que se den cuenta de que su actitud no es buena para nadie. En el tema sentimental, a veces recurres personas equivocadas sólo por evitar sentirte sola. En realidad el amor está muy presente en tu vida a diario aunque no sepas verlo. Presta más atención y lo verás claramente.

Acuario

El ambiente familiar será hoy como una balsa de aceite, afortunada Acuario. Tal vez porque has decidido pasar más tiempo en casa, junto a los tuyos, o porque has tenido una idea para compartir en familia. Aprovecha que todo el mundo está de buen humor para aclarar ese tema que a diario provoca roces. Ahora puedes zanjarlo definitivamente. Tendrás oportunidad de ayudar a una persona que no tiene grandes apoyos y esto te hará sentir muy bien, pero en tu entorno social alguien puede criticarte por eso. No dejes que personas que no te aportan nada positivo se inmiscuyan, generosa Acuario. Dales un buen corte y haz lo que te dicte tu corazón. También tendrás que hacer entender hoy a tu pareja que gastar mucho a diario no ayuda a sentirse mejor. Convéncele o pasaréis apuros el fin de mes.

Piscis

Sin darte cuenta te estás alejando de tu entorno familiar, Piscis. El trabajo, la pareja y otras obligaciones que te has buscado te tienen a diario tan absorbida que no encuentras tiempo para reunirte con los tuyos. Hoy alguien de este círculo te hará una llamada de atención. Hazle caso porque tiene mucha razón. Convéncete de que hay momentos que no te puedes perder esas vivencias por nada porque a la larga vas a sentirlo profundamente. Saca tiempo de donde sea pero no te alejes de tu gente, de quienes te quieren incondicionalmente y te lo demuestran constantemente. A nivel sentimental, intuitiva Piscis, no dejes pasar más tiempo antes de intentar ese acercamiento que deseas con una persona especial. Él tiene interés en ti pero cree que a ti te gusta otro. Demuéstrale a diario que está equivocado.