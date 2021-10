Qué animal sos en el horóscopo chino y qué significa cada signo

Si bien se desconoce su origen concreto, el dato más antiguo que se tiene de su utilización es del siglo 40 A. C y durante el reinado del emperador chino Fu Hsi (2953-2838 A.C.). Sin embargo, ya entonces circulaban leyendas sobre su origen.

El horóscopo chino tiene una leyenda que explica su origen. Según esta, Buda convocó a todos los animales, pero sólo acudieron 12 y él los recompensó formando parte de los signos del horóscopo chino, ubicándolos por orden de llegada de cada animal, lo que corresponde al orden de los signos.

Características

Gran parte de esta costumbre tiene sus orígenes en el antiguo Taoísmo chino y según el calendario lunar chino, los sesenta años que componen su siglo se dividen en ciclos de doce años. Cada uno de los cuales queda representado por un animal determinante de la personalidad de cada persona.

El Horóscopo chino se averigua asociado al individuo con el año de nacimiento, averigua el tuyo en la siguiente lista:

RATA

Años: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Seductora, sociable, llena de recursos, ansiosa, ingeniosa, ambiciosa, hábil y algo egoísta.

En China y Japón es el signo de la buena suerte y prosperidad. La Rata es una criatura encantadora capaz de cautivar casi a cualquiera. A las Ratas les gusta alardear de su estilo. Poseen un gran sentido del humor. Las Ratas pueden ser muy protectoras y generosas con aquellos que les son fieles. Las Ratas también son bastante centradas en sí mismas. Tienen sus propias metas y ambiciones. Las personas externas al círculo social de una Rata pueden encontrarla fácil de perder los estribos y verbalmente abusiva. Las Ratas rara vez dejan pasar la oportunidad para debatir. Las Ratas son muy curiosas sobre todo, y siempre están a la caza de nueva información, cualquier cosa que pueda ser de uso para ellas en el presente o futuro. El mayor problema de la Rata es que encuentra difícil ver más allá de sí misma. Si pueden encontrar espacio para otros estarán en el camino de la verdadera felicidad.

Búfalo

Años: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

Resuelto, voluntarioso, ambicioso, cuidadoso, paciente y obstinado.

Aunque su forma de realizar una tarea pueda ser lenta y metódica, son capaces de grandes cosas y nunca pierden de vista sus metas. Su energía es interminable y son muy conscientes de los detalles. Creen en hacer bien las cosas desde la primera vez. Para los externos los Bueyes se pueden parecer demasiado serios e incapaces de soltarse el pelo. Siendo introvertidos, estas son suposiciones fáciles de hacer sobre los Bueyes. Sin embargo, también son muy independientes y no les importa lo que los demás piensen de ellos. Detrás de ese aire distante con que se muestran al mundo, hay un ser que siente el dolor, la soledad y que quisiera conectarse mejor con sus semejantes. Los Bueyes son buenos amigos, familiares y les gusta trabajo bien hecho. Como un amigo, amante o familiar, el Buey es un muy fiable y protector, suele ser tierno y cariñoso. Lejos de la familia y entre la gente, el Buey puede ser terco y dogmático. No les gusta bajar la cabeza o soportar las charlatanerías de nadie. El Buey es sincero y no suele juzgar a los demás antes de tiempo.

Tigre

Años: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

Asertivo, aventurero, independiente, ingenioso, generoso, incansable e impulsivo.

Carismáticos y confiados en sí mismos, los Tigres nacieron para ser líderes. Esto les da un aire de autoridad que la mayoría encuentra difícil de resistir. Son encantadores y divertidos, pero nunca pierden de vista o dejan de perseguir sus objetivos ni ceden el control. El valor de los Tigres no tiene límite y rara vez pierden un combate. El Tigre es el rey de la seducción. Son dignos y afectuosos. Su naturaleza los hace casi siempre muy atractivos. Los Tigres cambian de humor con facilidad y pueden golpear a los que los rodean sin previo aviso. Los sentimientos de un Tigre son profundos y extraordinariamente intensos. No manejan el estrés muy bien y pueden ser excesivamente emotivos. Un Tigre enojado es algo para temer. Los Tigres son con frecuencia excesivos en su comportamiento y un poco de moderación les ayudaría a ser más felices. Cuando los Tigres permanecen enfocados y concentran su energía en objetivos dignos alcanzan grandes resultados.

Liebre / Gato

Años: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Sociable, discreto, refinado, astuto, suertudo, perspicaz, sensible y reservado.

El gato o la liebre Tienen una sólida salud, idealizan sus relaciones y suelen dar mucho más de ellos mismos de lo que sería saludable. Afortunadamente el gato o conejo se rodea de buenos amigos. Los gatos son algo frágiles y requieren bases sociales sólidas para prosperar. Sin una familia fuerte y amigos cercanos, el Conejo no tendrá las armas para enfrentar la adversidad. Los Conejos son tan sensibles a sus sentimientos que cualquier tropiezo emocional puede afectarles físicamente. Los Conejos pueden ser pesimistas si sienten que sus vidas están estancadas. Son naturalmente inseguros sobre su lugar en el mundo. Las liebres se mueven por la vida a su propio ritmo. Suelen ser contemplativos y suelen dejar las cosas para mañana. Los Conejos aman la vida hogareña, son agiles y sutiles. Dentro de un fuerte ambiente familiar el Conejo puede encontrar la seguridad que requiere para florecer y ganar confianza.

Dragón

Años: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

Activo, determinado, confiable, emprendedor, versátil, escrupuloso y afortunado.

Los Dragones son seres inteligentes nacidos con un carisma inagotable, lo que les garantiza influir en las acciones de quienes los rodean y con frecuencia los vuelve el centro de atención, algo que les encanta. Los Dragones son conocidos por dar buenos consejos. Del mismo modo que son afortunados en el amor y en el dinero. Los Dragones tienen un talento para manejar proyectos desde su inicio hasta su fin con gran éxito. Aunque su egos pueden estar un tanto inflados, son buenos líderes. Los Dragones pueden llegar a adquirir gran riqueza, pero es el poder lo que realmente desean. Los Dragones son generalmente ganadores graciosos y, por el contrario, son muy malos perdedores. El papel natural de un Dragón es ser líder. Aquellos que aprenden a ser flexibles, compasivos y tolerantes puede llegar a ser grandes líderes.

Serpiente

Años: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Reflexivo, inteligente, sagaz, intuitivo, cuidadoso, independiente y a veces flojo.

La Serpiente es el seductor del Zodiaco Chino. Las Serpientes son sociables aunque introvertidas; también poseen intuición y cuentan con una aptitud natural para los negocios. Aunque es posible que las Serpientes no consideren el dinero como muy importante, su suerte y la tendencia a no gastar más de lo necesario aseguran que tendrán más dinero del que requieren. Las Serpientes son mucho más activas mentalmente que en lo físico. Tienen a analizarlo todo antes de decidirse a participar en algo. En general las Serpientes tienen una naturaleza reservada y mente analítica que hace que los retos intelectuales les sean más atractivos que las actividades físicas. En su interior, las Serpientes son un poco inseguras, y pueden ser muy celosas y posesivas, lo que puede alejar tanto a sus amigos como a su familia. A pesar de sus imperfecciones, las Serpientes pueden ser cautivadoras y amorosas. Las Serpientes tienden a confiar en su propia intuición más que en los consejos de los demás. Aunque a veces se le vea como débil, las Serpientes trabajarán duro cuando se presenta la necesidad. No se rinden fácilmente y esperan el mismo compromiso de sus socios en cualquier empresa. Las Serpientes para ser más felices deberían ser un poco menos arrogantes y desarrollar una autoestima más fuerte.

Caballo

Años: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

Alerta, expansivo, aventurero, elocuente, de espíritu libre e independiente.

A los Caballo les gusta el amor, lo que puede llevarlos a sentirse atrapados. Su atractivo sexual es como un imán y hace que les sea fácil encontrar el amor. Los Caballos son habilidosos en el arte de la seducción. Sin embargo, sus relaciones son impredecibles porque su comportamiento es tan errático y pueden volar sin previo aviso. Bendecidos con una aguda voluntad y una presencia poderosa, a los Caballos les gusta alardear delante de mucha gente. A pesar de la fortaleza de su ser, los Caballos se sienten inferiores a los que los rodean. Los Caballos no tienen mucha paciencia. Pueden ser muy impulsivos y algo insensibles a los sentimientos ajenos. Estos seres autosuficientes siguen sus antojos a lo largo de su vida, lo que explica que sus rutas estén frecuentemente atestadas de relaciones, trabajos o empresas inacabados. De modo opuesto, los Caballos motivan a los demás con facilidad lo que les permite alcanzar sus objetivos.

Cabra

Años: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

Creativa, artística, considerada, generosa, sensible y con tendencia a la preocupación.

Para ser feliz, la mente de la Cabra necesita ser libre para vagar por donde desee. Las Cabras son naturalmente artísticas e inventivas. No persiguen la riqueza material y confían en su imaginación para enriquecer sus vidas. Sin embargo, las Cabras pueden ser muy generosas con aquellos que aman. Con frecuencia las Cabras no funcionan bien bien en las relaciones amorosas. Tienden a sentirse inseguras y a preocuparse por todo. Para combatir sus inseguridades, las Cabras necesitan sentirse amadas y admiradas todo el tiempo. Las Cabras son extremadamente sensibles y se enfadan por cualquier tontería. Los conflictos en una relación llevarán a las Cabras a replegarse aún más dentro de su mente o a retirarse físicamente de la escena. Cuando el amor va bien para ellas, las Cabras pueden ser muy exigentes con su pareja. La Cabra feliz no sólo toma, sino que gusta de dar a su amante también. Las Cabras que aprenden a controlar sus preocupaciones pueden ser muy felices. Cuando saben que sus amigos y su familia estarán esperándolos cuando regresen de sus viajes introspectivos, las Cabras pueden ser muy felices.

Mono

Años: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

Encantador, persuasivo, divertido, sociable, ingenioso y algo bufón.

Es fácil para ellos pasar un buen rato en cualquier lugar. Los monos son optimistas, ingeniosos y poseen una mente muy aguda. Aunque los Monos adoran ser el centro de atención, también son buenos para escuchar. Su insaciable curiosidad garantiza que serán conocedores en una gran variedad de asuntos. Su inteligencia les permite realizar tareas complejas con facilidad. Los Monos son exhibicionistas que no aman otra cosa sino deslumbrar a todos con sus bromas. La mayoría de los Monos no poseen un sentido de la moral muy desarrollado. De hecho, si es divertido, ellos lo harán. Su objetivo central es la búsqueda de su propio placer. Los Monos son amantes divertidos y placenteros, pero hay que tener cuidado con la posibilidad de que se extravíe. Los Monos intentarán toda una vez, y si es mínimamente entretenido con seguridad lo volverán a intentar. La actitud egoísta del Mono puede ser un problema para muchos otros signos del Zodiaco. Son muy hedonistas y no tienen autocontrol. Si no pueden encontrar una fiesta iniciarán una ellos mismos.

Gallo

Años: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

Meticuloso, eficiente, ordenado, inteligente, honorable y muy cándido.

Las personas del signo gallo son francas y honestas, nunca tiran golpes bajos y admiran a aquellos que son sinceros con ellos. A los Gallos no les gusta jugar, no crean barreras para esconderse. Son honestos, abiertos y cumplen su palabra. Los Gallos son perfeccionistas y les gusta tener todo controlado. Su apariencia es de gran importancia para ellos. A los Gallos les encanta dar la nota y les gusta compartir con quienes los aman. Los Gallos lucharán por el control de su territorio y de aquellos que caen dentro de sus fronteras. Son extremadamente pulcros y esperan que los miembros de su familia sean iguales. Por naturaleza, los Gallos son conservadores y fieles, fiables para aquellos que se ganan su confianza. Quienes estén cerca del Gallo y estén por debajo de sus estándares serán objeto de sus constantes recriminaciones. Los Gallos que aprendan a dejar a otros ser lo que son, tendrán una vida muy gratificante.

Perro

Años: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

Honesto, confiable, diligente, perspicaz, cariñoso, amante de la diversión y aventurero.

Los Perros son amigos fieles y saben escuchar. Son los guerreros del Zodiaco Chino, ya que combatirán la injusticia y se alinearán con los desposeídos en cualquier momento y lugar. Los Perros pueden ser muy rígidos en su pensamiento y su comportamiento. También suelen ser de ánimos variable y necesitan estar solos un tiempo para centrarse en sus vidas. Los Perros no confían fácilmente, pero con tiempo y muestras de merecer su confianza serán personas muy próximas y cálidas. Las personas del signo Perro necesitan actividades físicas para ser felices. Se sumarán activamente a cualquier causa que consideren valiosa. En la búsqueda del amor, los Perros pueden ser su peor enemigo. Pueden estar tan ansiosos por introducirse en el ritual amoroso que crea demasiada tensión en su potencial pareja.

Chancho

Años: 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007

Sincero, honesto, confiable, sociable, trabajador y obstinado.

Los Cerdos son sensuales y lujuriosos por naturaleza. Adoran las cosas más finas de la vida. Los Cerdos se preocupan mucho por sus amigos y su familia y llegarán a grandes extremos por mantenerlos felices y con bienestar. Los Cerdos no consideran que ayudar a los demás sea un deber sino un placer. Los Cerdos son tan generosos que de hecho se sienten tristes cuando no tienen nadie a quien darle algo. Su necesidad de ser magnánimos los hace una fácil víctima de quienes viven del engaño. Los Cerdos son grandes amigos y amantes. Como realmente creen que hay bondades intrínsecas en todos nosotros, los Cerdos harán cualquier cosa para no ver los defectos en sus amigos y familiares. Sin embargo, cuando un Cerdo se siente traicionado, se convierte en una fuerza digna de tener en cuenta. Los Cerdos son seres curiosos e inteligentes. A los Cerdos se les percibe algunas veces incorrectamente como débiles. Su amor a la familia y buen corazón los hacen magníficos compañeros.