Su forma de ser los empuja a no querer a los demás, pero lo que no se imaginan es que el sentimiento es mutuo. Estos son los tres signos del zodíaco que se destacan por no querer a nadie.

Escorpio

No hay sorpresas acá. Los escorpio no quieren a nadie fuera de su círculo íntimo, y se ganaron una fama bien merecida. Lo peor es cuando directamente se enojan con otra persona, y no la dejan tranquila por nada del mundo.

Sagitario

Los sagitarianos pueden ser de las personas más simpáticas de todo el horóscopo, pero muchas veces no sienten verdadero cariño por nadie. Eso les viene muy bien cuando quieren dejarlo todo e irse a otro lugar. Es raro que extrañen.

Los de sagitario muchas veces se van sin extrañar a nadie.

Acuario

Los nacidos bajo este signo de aire sólo se preocupan por las causas que defienden, por lo que muchas veces el amor les esquivo, lo que hace que no sientan nada por otra persona. A veces abren los ojos y aprenden a querer, pero no hay que contar con que eso pase.