¿Cuáles son los síntomas de la variante Ómicron?

La presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, Angelique Coetzee, que alertó a las autoridades del país sobre la aparición de la nueva variante Ómicron de coronavirus, reveló que los síntomas de la nueva cepa son "inusuales, aunque leves".

La especialista relató que entre sus pacientes con Covid-19 había últimamente jóvenes de diferentes etnias y estados sociales que se quejaban de una fatiga extrema, si bien no perdieron ni el olfato, ni el gusto. Entre los enfermos había una niña de seis años con el ritmo cardíaco y la temperatura muy altas. "Sus síntomas eran muy diferentes y más leves de los que había tratado antes", dijo la doctora en una entrevista con el diario británico The Telegrafph.

Los afectados desarrollan una "enfermedad leve" que se refleja en síntomas como "el dolor muscular y el cansancio durante uno o dos días de malestar", explicó la especialista al medio ruso RIA Novosti. "Hasta ahora, hemos detectado que los infectados no sufren pérdida del gusto o del olfato. Pueden tener una ligera tos. No hay síntomas destacados. De los infectados, algunos están siendo tratados en casa", agregó.

Omicron, denominado la semana pasada “variante preocupante” por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es potencialmente más contagiosa que las variantes anteriores, aunque los expertos aún no saben si causará un Covid-19 más o menos grave en comparación con otras cepas.

Coetzee avisó al comité consultor de vacunas de Sudáfrica sobre la rara variante el pasado 18 de noviembre, cuando cuatro miembros de su familia dieron positivo por coronavirus, lo que se reflejó en un acusado cansancio.

En total, una veintena de pacientes de Coetzee presentaron los síntomas de la nueva variante. La mayoría de ellos eran hombres y la mitad no estaban vacunados.

Para la experta, su principal preocupación es que la variante pueda suponer un peligro mayor para los ancianos y advirtió que la llegada de la cepa ómicron conlleva riesgos adicionales para los mayores no inmunizados. "Lo que nos tiene que preocupar ahora es que cuando las personas mayores no vacunadas se infecten con la nueva variante", ya que "si no se vacunan, vamos a ver a muchas personas con una forma de la enfermedad grave".

Por el momento, los síntomas de la variante Ómicron no parecen diferir de los ya conocidos. Que son: