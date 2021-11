Campaña de turnos gratuitos para diagnosticar la dermatitis atópica

La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria y crónica de la piel, caracterizada por brotes frecuentes, picazón intensa, irritación, dolor, enrojecimiento, costras e infecciones.

“Me gusta decir que es una condición de la piel, una característica, que la lleva a estar seca, a tener una tendencia a generar eczemas y a picar y que, luego, en individuos genéticamente predispuestos puede activar las vías inflamatorias que generan la perpetuación del cuadro. Estas condiciones son fundamentales a tener en cuenta a la hora del diagnóstico. Es una enfermedad muy frecuente; se estima que es la tercera enfermedad de prevalencia en la infancia y que su incidencia se triplicó en los últimos 30 años. Si bien no tenemos aún números locales, en términos generales sabemos que afecta del 15 al 30 por ciento de los niños y del 1 al 3 por ciento de los adultos”, explica la Dra. Paula Luna, médica especialista en Dermatología y Dermatología Infantil del Hospital Alemán, integrante de la Comisión Directiva de SOARPSO, MN. 110.953.

“Cursa con brotes y remisiones, esto significa que no siempre está igual o estable; está en la naturaleza de la dermatitis atópica el volver. No podemos curarla, pero tenemos la posibilidad de mejorarla y hacer muchas cosas para tenerla bajo control y que moleste lo menos posible”, agrega la Dra. Luna.

Es una enfermedad multifactorial en la que intervienen factores genéticos, ambientales, alteraciones inmunológicas y problemas en la función de la barrera de la piel. El trastorno de base es un proceso inflamatorio, el cual lo puede compartir con otras enfermedades, por lo que es muy frecuente que coexistan con la dermatitis atópica alergias alimentarias, rinitis y/o asma.

“La dermatitis atópica es una enfermedad que muchas veces tiene un perfil alérgico. En los primeros años de vida puede darse la aparición de la dermatitis atópica y luego ir desarrollando otras manifestaciones alérgicas como la alimentaria, la rinitis y/o el asma”, afirma Pablo Moreno, médico alergólogo y Presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC).

Además, destaca que “si el paciente con dermatitis presenta otras comorbilidades, otras enfermedades asociadas, no se deben descuidar. Si solo nos enfocamos en mejorar su dermatitis atópica, no vamos a conseguir mejorar su calidad de vida. Si un paciente presenta asma y no es tenida en cuenta, se va a ver afectada su función pulmonar. Lo mismo si presenta rinitis alérgica y no se trata: su calidad de vida se verá afectada. Se debe considerar que estos pacientes no solo tienen trastornos en la piel, sino que también presentan trastornos a nivel de su respiración, por ejemplo”.

El diagnóstico a tiempo de la dermatitis atópica es fundamental. “Se debe prestar atención a la aparición de los primeros síntomas, como la presencia de piel muy seca y que se irrita con facilidad o al desarrollo de eczemas, que son lesiones cutáneas rojas y escamo-costrosas, a veces húmedas, que se acompañan de mucha picazón y evolucionan en brotes; y acudir rápidamente a una consulta con el médico. Es fundamental el diagnóstico temprano, ya que permite el tratamiento apropiado e individualizado para cada paciente, así como identificar y tratar -de ser necesario- las comorbilidades asociadas a este cuadro”, asegura la Dra. Paula Boggio, Dermatóloga y Dermatóloga pediátrica, Presidente de la “Sociedad de Dermatología Pediátrica para Latinoamérica” y Médica Asociada de la sección Dermatología Infantil del Hospital Italiano de Buenos Aires. “Esta campaña tiene, entre otros objetivos, poder llegar a pacientes que de otra manera no tendrían acceso a la consulta médica especializada”.

Campaña gratuita de detección

Organizada por la Asociación Dermatitis Atópica Argentina (ADAR), la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO), la Sociedad Argentina de Psoriasis (SOARPSO), la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC) y la Sociedad de Dermatología Pediátrica para Latinoamérica (SDPL), se llevará adelante la “Primera campaña de detección gratuita de dermatitis atópica”, con el objetivo de promover el diagnóstico temprano y mejorar la calidad de vida de las personas que deben atravesar esta enfermedad.

Desde el 29 de noviembre y hasta el 3 de diciembre se realizará una semana de asignación de turnos a través de www.pedirturno.com.ar o llamando al 0800 222 3776, de lunes a viernes, de 9 a 14 hs. La atención efectiva se realizará desde el 6 al 10 de diciembre.

Participan profesionales de diferentes provincias y ciudades de todo el país, como ser: Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda, Bernal, Tigre y Garín (Gran Buenos Aires), Bolívar, La Plata, Ensenada, San Antonio de Areco, Necochea y Trenque Lauquen (Buenos Aires), Jujuy, Tucumán, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta, Entre Ríos, San Juan, Santiago del Estero, Rosario y Rafaela (Santa Fe) y Mendoza.

La dermatitis atópica afecta profundamente la calidad de vida, impacta en los ámbitos laboral, escolar, social, vincular y económico. La picazón no es un aspecto menor: las personas a las que la piel les pica en forma crónica e intensa tienen el triple de posibilidades de desarrollar depresión y el doble de experimentar ansiedad. Otras investigaciones ya habían demostrado que muchas veces los trastornos de salud mental en personas con enfermedades de la piel se vinculan directamente con el nivel de picazón.

Una encuesta realizada por ADAR y AEPSO, la más grande que se haya hecho en Argentina a personas con esta enfermedad, demostró que el 86% de los pacientes ve afectada diariamente su calidad de vida. Sienten frustración, enojo, alteración del ánimo, estrés, trastornos del sueño, modificaciones en su rutina y dolor. Y al tener que calificar en un rango del 1 al 10 la intensidad de su picazón, 7.8 fue el promedio y el 65% la calificó como alta.

“La picazón es intensa e impacta en la calidad de vida porque además de dañar la piel, sucede en contextos o situaciones imposibles de controlar como en la escuela, en el trabajo, en un transporte público, en un evento social o al intentar dormir”, amplía Mariana Palacios, presidenta de ADAR y agrega que “usualmente cuesta entender lo que es vivir con dermatitis atópica y se la subestima, pero la piel atópica se convierte en una barrera social, condiciona desde la vestimenta hasta los vínculos y esto definitivamente daña la autoestima. Esperamos desde ADAR poder acompañar y contener con nuestra experiencia a todos aquellos que reciban un diagnóstico positivo tras esta primera campaña de detección gratuita de la enfermedad”.

“La encuesta que realizamos evidenció la dificultad para acceder al diagnóstico correcto, especialmente en localidades alejadas del área metropolitana. Dependiendo del lugar del país se identificaron provincias donde 6 de cada 10 diagnósticos demoraron de 2 a 5 años. Por eso, poder acercar este tipo de campañas a todo el país nos parece un aporte fundamental para que muchas de las personas que aún deambulan de médico en médico puedan tener un diagnóstico y un tratamiento correcto que les permita un mayor control de la enfermedad”, afirma Silvia Fernández Barrio, presidenta de AEPSO y aclara que “lo que tiene que tener en cuenta el sistema es que las enfermedades de la piel no son enfermedades cosméticas, son afecciones con un enorme impacto en la vida de las personas, en su salud mental y en su bienestar, tanto personal como de todo su entorno”.

Todas las organizaciones que impulsan esta actividad coinciden en la importancia de, por primera vez, poder llevar adelante esta acción porque un diagnóstico correcto es el primer paso para poder cambiar el rumbo de una enfermedad.



