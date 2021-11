La importancia de la vitamina C para la piel

Los radicales libres flotan dentro de nuestras células y destruyen, a través de reacciones químicas, todo lo que tocan a su paso, causando daños fisiológicos que deterioran la membrana celular, las proteínas como el colágeno y la elastina e incluso las moléculas de ADN, induciendo mutaciones genéticas.

Cuando se presenta un exceso de radicales libre en las células, éstas envejecen de forma precoz y se manifiestan en arrugas prematuras y profundas.

Nuestra piel posee su propio sistema de protección, pero la excesiva exposición solar, la contaminación ambiental, el tabaco o estrés, entre otras, exceden nuestras defensas antioxidantes e incrementan la cantidad de radicales libres en nuestra piel.

Según investigaciones realizadas, la aplicación tópica de polifenoles previa a la exposición solar disminuye la producción de radicales libres y reduce un 84% el daño oxidativo de nuestra piel.

¿De qué manera es útil la Vitamina C para prevenir el envejecimiento prematuro de la piel? ¿Con qué propiedades cuenta y cómo actúa?

Las principales propiedades de la Vitamina C en tratamientos cosméticos son:

Antioxidante: Previene y repara el daño oxidativo inducido por la radiación UV-A

La peroxidación lipídica inducida por la radiación UV-A implica la formación de radicales de peróxido a lo largo de las cadenas laterales de los ácidos grasos poliinsaturados en los lípidos. Un único suceso iniciador puede conducir a muchos ciclos de peroxidación, que conducen a dañar lípidos y proteínas de la piel.

Estimula la síntesis de colágeno: Los fibroblastos de la piel sintetizan menos colágeno a medida que envejecen. La vitamina C puede estimular esta disminución. Es un cofactor esencial en la hidroxilación de lisina y prolina, que contribuyen a la estabilidad de colágeno, retrasando el envejecimiento y mejorando la firmeza.

Atenúa manchas y aclara la piel: El ácido ascórbico es también utilizado como activo para aclarar la piel y, para prevenir y atenuar las manchas de la edad. Hay varios estudios realizados que demuestran como la vitamina C participa en la melanogénesis y disminuye las manchas en la piel.

¿Dónde podemos encontrarla para aplicar?

Directamente sobre la piel (cara, cuerpo y manos): Hay muchos productos cosméticos y tratamientos revitalizantes con vitamina C, lo importante es que sea un producto con vitamina C estabilizada contra la oxidación, algo que durante mucho tiempo no se había podido lograr. La aplicación tópica de vitamina C permite resultados en piel, que no serían posibles de lograr mediante el consumo en alimentos o suplemento oral.

Ingerirla (qué alimentos y cómo consumirlos): Existen varias frutas y verduras muy ricas en vitamina C, incluso mucho más que la naranja, como kiwi, frutillas, melón, tomates, espinaca y brócoli.

¿Quiénes deben usar los productos con vitamina C?.

Estos tratamientos son indicados para personas que pasan mucho tiempo al aire libre expuestas al sol, la contaminación o el humo del tabaco, personas con flacidez o con pieles apagadas, sin vitalidad o con arrugas muy marcadas.