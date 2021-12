Consulta todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

Hoy te encontrarás bastante distante de tu trabajo, por lo menos pon atención a las tareas más importantes. En el amor aunque la pareja se encuentra en un buen momento esta está esperando mayor estabilidad, es el momento de darle lo que espera. CIFRAS SOLARES: 46.664

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

En el terreno laboral si no tienes trabajo estarás muy pendiente de esa llamada que esperabas y llegará hoy, serán todas buenas noticias. En el amor con tu pareja intentarás arreglar varias cosas de momento sin éxito, estaréis algo distantes pero con ganas de solucionarlo cuanto antes. CIFRAS SOLARES: 71.776

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

En la economía todo está correcto, no habrá ningún movimiento que no tengas controlado, estás en tu mejor momento. En el terreno laboral si no tienes trabajo hay nuevas noticias sobre ese empleo que buscas desde hace un tiempo, será todo positivo. CIFRAS SOLARES: 95.987

CANCER (Junio22-Julio22)

En el amor si no tienes pareja de momento no habrá ese contacto que esperabas, deberás tener paciencia o ser tú mismo el que dé el primer paso. Con la familia habrá conversaciones muy importantes que esperabas desde hace tiempo, saldrás mucho más tranquil@ después de escuchar las dos partes. CIFRAS SOLARES: 67.623

LEO (Julio 23-Ago. 22)

En el terreno económico las cosas te van bien y no habrá grandes movimientos que puedan preocuparte. En el terreno laboral tendrás una jornada muy tranquila y rutinaria, estás en plena adaptación y un día como hoy te vendrá perfecto para sentirte mucho más segur@.CIFRAS SOLARES: 17.712

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

En el amor si no tienes pareja te llevarás una sorpresa con alguien que llevas mucho tiempo sin ver, tendrás tiempo para recordar viejos momentos. Con la familia momento muy emotivo con alguien al que quieres mucho, arreglaras muchas cosas importantes entre ustedes. CIFRAS SOLARES: 83.834

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

En el terreno económico estarás muy pendiente de un ingreso que de momento no llegará hoy, deberás tener algo más de paciencia. En el terreno laboral si no tienes trabajo estarás en la recta final para conseguir tu objetivo, las conversaciones de hoy serán muy buenas para tus intereses. CIFRAS SOLARES: 96.099

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

En el amor con tu pareja estarás mucho más cariñoso uno con el otro después de unos días algo complicados. Con la familia no habrá mucho contacto con los tuyos, necesitarás tener tu espacio y dedicarte mucho más a tu vida privada y sentimental. CIFRAS SOLARES: 68.854

SAGITARIO (Nov. 22-Dic 21)

En la economía las cosas están algo estancadas no habrá ningún tipo de gasto importante pero tampoco un ingreso que pueda hacer que vayas algo más desahogado. En el trabajo será una jornada algo complicada en la que estarás fuera de sitio en algunos momentos, poco a poco irás entrando en dinámica.CIFRAS SOLARES: 94.499

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

En el amor si no tienes pareja cada vez te sientes más a gusto con esa persona que te gusta, intentarás pasar todo el tiempo posible juntos. Con la familia la relación está en su mejor momento, estarás en permanente contacto con los más cercanos. CIFRAS SOLARES: 56.677

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

En el terreno económico todo está bien, no tendrás ningún tipo de gasto fuera de los que tengas en tu día a día. En el terreno laboral podrás aclarar un malentendido que hacía que no estuvieras nada cómodo en tu puesto actual, te vendrá muy bien. CIFRAS SOLARES: 66.880

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

En el amor si no tienes pareja hay nuevos contactos por redes sociales con esa persona que te gusta, eso hará que todo siga hacia adelante. Con la familia las cosas están algo estancadas entre vosotros, no habrá mucha comunicación y deberías intentar arreglar las cosas cuanto antes. CIFRAS SOLARES: 58.865