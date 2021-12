¿Porque llegamos tan cansados a fin de año?

Es habitual llegar cansados a fin de año, pero en la sociedad existe como un aire de cansancio colectivo donde nos preguntamos ¿Por qué?

Elsa Wolfberg, psicoanalista y psiquiatra de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) dialogó con AM 930 y explicó que las razones pueden ser “internas o externas”.

“Hay gente que tuvo logros y tiene cosas para celebrar, pero la mayoría no, llegamos cansados porque los balances del año quizás no son muy positivos, la pandemia, las personas ausentes influyen”, afirmó. Y agregó: “El cansancio es una expresión de decaimiento, de desanimo, no solo por trabajar mucho y continuo, hay razones internas, como sobrellevar ausencias, frustraciones, y abrir la puerta al año siguiente para hacer lo que no se hizo”.

En tanto, explicó que la “mente y el cuerpo” funciona de manera “sincrónica”, es decir, “si hay situaciones de frustración y malestar, se sienten en todas las personas, pierden motivación”.

Asimismo aseguró: “No es solo la pandemia, son las violencias cotidianas, la sensación de desprotección estatal ante diversas situaciones, una justicia tambaleante, el vinculo interpersonal, las personas de doble discurso, el bullyng, la depredación de los valores, donde el merito a veces no se premia, estas cosas van erosionando de a poquito como gotas de agua porque entran en la mente”.

Sin embargo, destacó las acciones de solidaridad, de agradecimiento, gratitud y los pequeños gestos que hay en la sociedad.

Por último, la especialista recomendó “cuidar los vínculos cercanos”. (Fuente: Radio Villa María)