Los signos del zodiaco que se destacan por llamar la atención

Piscis

Parecen muy calmados en un primer momento, pero no hay que dejarse engañar: les encanta el drama y no tienen ningún problema en aceptarlo. Aman el conflicto, y son capaces de crearlo si sienten que su vida está muy tranquila. A los nacidos bajo este signo no les importa la fama que se hagan. Pueden hacer un escándalo tanto en la intimidad del hogar como en el lugar más concurrido de todos. Si lo que se busca es una relación tranquila, probablemente sea mejor evitar a los piscis.

Géminis

Aman llamar la atención, es su tendencia a exagerar absolutamente todo lo que le pasa. No importa si el problema que tienen es insignificante, para los nacidos bajo este signo será lo peor del mundo y harán que todos se enteren. Si bien esto puede parecer hasta cómico, si se une con la falta de vergüenza que tienen los geminianos, se forma una mezcla explosiva. En una discusión, dirán todo lo que se les pase por la cabeza y no es raro que después de pasado el calor tengan un gran arrepentimiento.

Leo

El egocentrismo de los leo se nota también en la importancia que le dan a sus propios problemas. Si están en una situación complicada, no hay absolutamente nada más importante en el mundo, y crearán drama por donde vayan si es que sienten que no son el centro de atención. Son dramáticos hasta la médula, y si alguien no los toma en serio son capaces de estallar, y eso puede terminar en problemas serios que no tienen nada de gracioso.