Cuál es el mensaje del tarot signo por signo

Diciembre trae consigo momentos de balances y replanteos. Y sobre todo en cuestiones de amor y relaciones. Todos queremos saber cómo nos va a ir en este tema clave en la vida de todas las personas. Por eso es tan importante conocer las predicciones y mensajes del tarot para cada signo. La astróloga Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves, traza un panorama amoroso de cada uno de los 12 signos del zodíaco con consejos y mensajes para tener en cuenta.

ARIES

Carta: El Mundo.

Mensaje: “Si estás en pareja puede que estés cerrando un excelente año de la pareja. Tiempo de hacer balance para ver los logros de lo que hicieron juntos. Por el contrario si ese resultado no fue positivo puede acercarse el fin de esa pareja. La carta del mundo plantea cierre de ciclos. Si estás solo debes hacer tu propio balance para ver si estás abierto a conocer nuevas personas. Si el resultado es negativo debes replantearte esto para saber si realmente quieres conocer a alguien o estás bien solo”.

TAURO

Carta: El juicio.

Mensaje: “Si estás en pareja llegó el momento de poner las cartas sobre la mesa. Es tiempo de plantear temas que venían dejándolos. Plantea todas esas cuestiones que tenías pendiente para comenzar el nuevo año sin cosas sin hablar. Si estás solo puede que un amor del pasado reaparezca. Alguien que ya conoces vuelve a aparecer”.

GÉMINIS

Carta: La Sacerdotisa.

Mensaje: “Si estás en pareja puedes sentirte frío o distante con el otro. Esta carta te invita a conectarte contigo mismo para analizar qué es lo que te está pasando. Por qué no puedes lograr esa conexión con el otro. Tal vez necesitas un tiempo a solas para luego conectar con la pareja desde otro lugar. Si estás solo esta carta te lleva para adentro y te dice que son días para conectar contigo mismo. No siempre se necesita un otro. Es tiempo de conectar con la soledad y no estar tan pendiente de los otros ”.

CÁNCER

Carta: El loco.

Mensaje: “Para los que están en una relación esta carta te invita a hacer cosas diferentes. En este cierre de ciclo tal vez te das cuenta que vienes repitiendo lo mismo, esto hace que la pareja está muy rutinaria. Debes animarte a cosas distintas dentro de esa relación. Si estás solo debes seguir el mismo consejo y animarte a cosas distintas. Pídele a tus amigos que te presenten a alguien.

LEO

Carta: La fuerza.

Mensaje: “Si estás en una relación deberás enfrentar algunas peleas, discusiones. Pero debes tener en cuenta que más allá de eso el amor es lo primero. Si realmente amas a esa persona esas discusiones que están dando vuelta, no mueven la aguja, porque el amor está. Si estás solo aprovecha lo que el universo te traiga. Esta carta habla de relaciones muy pasionales, no de compromiso”.

VIRGO

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Para los que están en pareja están en momento de cerrar el año pensando en todo lo transcurrido en esa relación. Piensa en qué experiencias te dejó este vínculo, qué cosas positivas puedes rescatar. Si estás solo esta carta te plantea a que tal vez no es momento de conocer gente, es tiempo de estar tranquilo, de cierre y balance. Tal vez estás solo porque estás mirando mucho el pasado. Hasta que no cierres eso será difícil ir para adelante”.

LIBRA

Carta: El emperador.

Mensaje: “Las personas que están en una relación deben ponerse nuevas metas de aquí en adelante. Plantearse como pareja qué cosas nuevas quieren lograr. si estás solo estaría bueno qué es lo que quieres con una pareja y que no te conformes con menos. El emperador tiene muy claro quién es, cuánto vale y qué quiere.

ESCORPIO

Carta: La muerte.

Mensaje: “Gran transformación para los que están en pareja. Debes adentrarte en esas profundidades para cambiar todo lo que debes cambiar y ya no da para más. Si estás solo la energía de la muerte habla de un proceso que tal vez estés atravesando, necesitas más tiempo para conocer a alguien. Puede que tengas que terminar ese duelo antes de empezar una nueva historia”.

SAGITARIO

Carta: La rueda de la fortuna.

Mensaje: “Si estás en pareja es momento de dejar esas cosas que se repiten una y otra vez. Debes dar un corte final a esas cuestiones para poder avanzar. Si estás solo esta carta te dice que dejes de insistir con una persona que no va. Es momento de abrirte a algo totalmente nuevo”.

CAPRICORNIO

Carta: La justicia.

Mensaje: “Momento para tomar decisiones en la pareja, poner en la balanza los pro y los contra de esa determinación. Sé más firme, concreto, para saber qué es lo que quieren. Si estás solo tal vez no estás siendo muy justo contigo mismo. Puede que te culpes de una relación pasada y no es eso, simplemente las cosas no tenían que ser. Deja esos pensamientos”

ACUARIO

Carta: El colgado.

Mensaje: “Si estás en pareja puede que sientas que estás frenado, que las cosas no avanzan. Por eso es momento de que comiences a mirar las cosas desde otro lugar si estás pretendiendo algún cambio. Empieza a comportarte de otra forma, a comunicar las cosas de otro modo. Si estás solo es porque quieres y no tienes ganas de comprometerte con nada. El colgado es el que mira todo, tranquilo, a la distancia”.

PISCIS

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Si estás en pareja llegó el momento de ver al otro tal cual es y no caer más en idealizaciones. Basta de pensar en cómo quieres que el otro sea, debes verlo tal cual es. Y en función de eso analiza si deseas continuar con esa relación o no. Si estás solo esta carta te marca que alguien nuevo se acerca. Estaría bueno que le des una oportunidad, a esa persona que tal vez en otro momento no hubieras escuchado ni siquiera una charla. Dale una oportunidad”.