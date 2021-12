Consulta todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

Te sentirás como pez fuera del agua en este sitio y hasta cierta incomodidad de verte ahí. De pronto verás a otra persona ahí que como tú, se siente incómoda de estar ahí. La atracción será inmediata y esto llevará a una relación duradera.CIFRAS SOLARES: 54.986

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

Tienes mucha pena en tu vida por diversas causas, errores pasados, relaciones que se han roto en el tiempo, gente que te ha dejado o ha partido de este mundo, entre otros, no dejes que todos estos factores empañen los éxitos que has estado logrando,CIFRAS SOLARES: 56.987

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

Hoy es un día para disfrutar junto a las amistades, por lo que si tienes la posibilidad de reunirte con tu grupo de amigos, debes hacerlo cuanto antes, n o es bueno que estés siempre ausente de su lado. CIFRAS SOLARES: 543,65

CANCER (Junio22-Julio22)

Es un excelente día para volver a creer en el amor, no te has dado cuenta de la presencia de una persona que estás observándote desde hace un tiempo, es probable que no le hayas visto de esa manera, recuerda que siempre debes estar con los ojos bien abiertos para encontrar el amor. CIFRAS SOLARES: 21,098

LEO (Julio 23-Ago. 22)

La soledad es algo bueno para los seres humanos, siempre y cuando no sea un estado eterno, no eres un ermitaño, no debes siempre estar por ti mismo. Tienes que comenzar a salir un poco más y a conocer gente nueva, es necesario que abras más tu mundo y que amplíes tu círculo social.CIFRAS SOLARES: 27.870

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

No necesitas invertir en cosas materiales el día de hoy, especialmente en las que no necesitas, debes cuidar tus ahorros y tu dinero, será una jornada perfecta para mantener tus finanzas en orden, comienza desde ya a idear un método de guardar dinero. CIFRAS SOLARES: 45,765

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

Un amor lejano está a punto de volver a estar en el lugar donde vives, pero tienes miedo a que vuelva a irse, necesitas tener más confianza, pero nunca descuides tu corazón, es probable que vivas algo muy intenso pero sin mucha proyección.CIFRAS SOLARES: 87.654

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

En el mundo siempre habrán personas que quieran hacer algún daño a otras, esto muchas veces sin explicación alguna, no dejes que esto te pase a ti, ni tampoco seas la persona responsable del daño a otros.CIFRAS SOLARES: 11.112

SAGITARIO (Nov. 22-Dic 21)

Si tienes a alguien intenta decirte un rumor sobre otra persona, es mejor que no le prestes oído, podrías resultar responsable de algo que no tenías la intención de tener participación.CIFRAS SOLARES: 55.556

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

La pareja necesita un poco más de estabilidad económica, busquen juntos la manera de generar ingresos extras, lo necesitan de suma urgencia. CIFRAS SOLARES: 25.554

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

No dejes de pensar en ese proyecto que tienes en mente, se trata de algo bueno que solo necesita madurar más. Cuando tengas el deseo de gritar y de expresarte frente al mundo, hazlo sin pensar en las consecuencias. CIFRAS SOLARES: 44.443

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Debes buscar medios de expresión que te permitan hacer esto, escribe en un blog, crea una publicación diaria en tus redes sociales o comienza por redactar tus pensamientos en un cuaderno. CIFRAS SOLARES: 77.678