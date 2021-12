Los signos del zodiaco que se destacan por su mal carácter

La astrología nos comprueba, una vez más, la razón de algunos rasgos de personalidad de quienes se encuentran a nuestro alrededor. Todos los signos del zodiaco tienen sus características específicas, algunas son positivas, otras no tanto, pero cualquiera de ellas puede influenciar la forma en la que pensamos, actuamos y vivimos.

Según la astrología hay tres signos del horóscopo que se destacan por su mal carácter. No todo el mundo tiene el mismo temperamento y el zodiaco refleja eso. En esta nota vamos a ver qué signos son los más dados a pelear, ya sea por su mal carácter o porque les gusta defender causas justas.

Géminis

Los del signo de los gemelos aman discutir y, además, son excelentes oradores. Muy difícilmente lograrás ganarles una discusión con argumentos. Además saben muy bien cuándo tienen razón y no se dejan intimidar. Encontrarán siempre la palabra justa para dejarte fuera de combate, aunque desde luego que guardarán las formas. La idea no es ser violento sino saber argumentar su defensa.

Cáncer

En realidad, los Cáncer no son personas peleadoras por naturaleza. Pero son de sentimientos muy profundos y por eso, si los hieres, pueden reaccionar con discusiones muy fuertes. Digamos que son peleadores en defensa propia: cuando los atacan, se defienden con uñas y dientes. Lo mejor es cuidar muy bien las formas a la hora de tratar con Cáncer, porque no tienes idea de hasta qué punto puedes dañarlos con una palabra o una actitud. Cuídalos y sé amable con ellos y no tendrás ningún tipo de problemas.

Leo

Los del signo del león son personas intensas. Hoy pueden amarte, mañana tal vez te odien. Para ellos hay muy pocos grises en la vida. Por eso los nativos de este signo son súper peleadores. Cuando algo no les gusta lo harán saber a todo el mundo y se indignarán por lo que ha pasado. Si le contestas a un Leo enojado, enseguida se pondrá en tu contra. No tendrás ningún arma para hacerle torcer el brazo. Si se ha puesto de malas, no obtendrás otra respuesta de su parte.