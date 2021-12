La creencia de que los gatos negros traen mala suerte es el resultado de una mala y duradera reputación que estos animales han sufrido durante siglos. Allí por la Edad Media, la religión se radicalizó y los humanos comenzaron a acusar de brujería a todas aquellas mujeres que no seguían sus doctrinas, incluso diciendo que podían transformarse en estos felinos, los cuales eran demonizados y quemados en hogueras para protegerse de su supuesta magia negra. Por eso ver un gato negro era casi como ver a una bruja, y de ahí la superstición de que traen mala suerte.

Esta leyenda se popularizó durante la época de la caza de brujas y ha ido disminuyendo con el paso de los años pero, lamentablemente, muchas personas todavía piensan que cruzar un gato negro les dará algún tipo de negatividad.

Por suerte, en muchas otras épocas, los gatos negros eran sagrados y se los consideraba, por ejemplo, representaciones de la diosa gato egipcia Bastet. En el Antiguo Egipto, matarlos era punible con la pena de muerte y eran momificados junto con sus dueños para reencarnar en la otra vida.

Además, otras culturas como la escocesa siempre han considerado que tener un gato negro en casa traería buena suerte, como los viejos marineros, que creían que tener un gato a bordo de su barco era un signo de buena fortuna. O en la Inglaterra victoriana, que se creía que si una pareja de recién casados ​​se cruzaba con un gato negro, esto les daría prosperidad en su matrimonio.

Entonces, estos felinos han gozado de una muy buena reputación durante siglos y otra muy mala para otros muchos, pero una vez que conozcamos las verdaderas características de los gatos negros, nos daremos cuenta de que nuestro destino no depende de ellos, sino de nosotros mismos.

Características de los gatos negros

Una de las características de los gatos negros que se puede apreciar a simple vista es su hermoso pelaje de este color. A pesar de las connotaciones negativas que representa, el color negro también se asocia al misterio, la elegancia, la fidelidad, la fuerza pasiva, el infinito y el silencio.

Mas allá de las supersticiones, los gatos negros son de los más cariñosos y juguetones por lo que suelen tener una relación muy estrecha con sus dueños y, cuando se les da cariño, se muestran muy agradecidos. Les encanta dormir de pie cuando están en la cama o acostarse a su lado en el sofá para estar calientes y sentirse seguros a su lado.

No podemos confirmar que se deba a todo lo que han sufrido a lo largo de la historia y lo llevan en su herencia genética pero estos felinos son muy intuitivos y desconfiados con las personas y con otros animales y, a la menor señal de amenaza, tienden a huir para protegerse. También suelen ser tímidos al principio cuando se les presenta un extraño pero una vez que comprueban que no hay peligro y saben que nunca les harás daño, se acercan con cuidado y tan bienvenidos como ningún otro pidiendo caricias y mimos.

También es importante saber que durante los períodos de celo, los gatos negros son muy activos sexualmente y tienen que ser muy ruidosos e hiperactivos, por lo que se recomienda esterilizar a los gatos cuando sea posible y así evitar accidentes o escapes. Por otro lado, si no están en celo, los gatos negros suelen ser animales tranquilos y mansos, con los que se puede convivir fácilmente.

En definitiva, el carácter de los gatos negros es tranquilo, intuitivo, tímido y muy cariñoso.

Razas de gatos negros

En la actualidad se conocen en el mundo dos razas de gatos negros que se diferencian básicamente por la forma de su cuerpo: el gato negro de la raza común europea y el gato negro de la raza Bombay.

Se desconocen los orígenes de los felinos negros de raza común europea pero suelen tener un cuerpo atlético y no son completamente negros, tienen algunos pelos blancos en su pelaje.

En contraste, los gatos negros de Bombay surgieron en la década de los 50 en los Estados Unidos, más específicamente en Kentucky, cuando un criador de llamas N. Horner cruzó Gatos birmanos con gatos negros americanos de pelo corto. Estos gatos tienden a ser más gruesos que los europeos comunes y con rasgos faciales más parecidos al americano de pelo corto.

Aún así, ambos son muy similares físicamente y tienen una personalidad y carácter similares.

Los gatos negros y Halloween: Mitos y verdades

Los gatos negros son diabólicos

No es cierto: este mito es un ejemplo de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. La desafortunada mala reputación del gato negro se remonta a la Edad Media, cuando la brujería y la caza de brujas eran algo común. Los gatos negros, que a menudo eran mascotas de mujeres mayores que vivían solas, fueron arrojados al mito y apodados los compañeros demoníacos de las brujas y cómplices de la brujería. Otros cuentos continuaron durante años en los que Satanás se convirtió en un gato mientras socializaba con brujas. A partir de entonces, el mito se perpetuó: en historias, películas y decoración de Halloween de la imagen de una mujer mayor vestida de bruja revolviendo pociones en un caldero hirviendo con un gato negro posado cerca.

Los gatos negros traen buena suerte y mala

No es cierto: las supersticiones abundan y, dependiendo de dónde vivas, un gato negro puede traer buena o mala suerte. En el folclore celta, las criaturas del mundo de los espíritus tomaban la forma de grandes gatos negros con una mancha blanca en el pecho conocida como Cait Sidhe. En esta historia era algo a lo que temer, o algo que podría otorgar algunas bendiciones importantes en tu puerta. En Japón, la figura de oro Maneki Neko o gato de la fortuna, simboliza la riqueza y la prosperidad. Si la figura es negra, se dice que te protege de los espíritus malignos.

No hay pruebas de que los gatos negros traigan mala suerte o buena suerte, pero algunos dueños de mascotas se sienten muy afortunados de tener un gato negro en casa.

Los gatos negros son todos negros

No es cierto: es posible que veas muchos gatos con pieles negros brillantes, ya sea en la vida real o en la decoración de Halloween, pero la verdad es que la mayoría de los gatos negros no son todos negros. Si miras de cerca a un gato negro, especialmente cuando está descansando en un lugar soleado, notarás reflejos marrones.

Todos los gatos negros tienen ojos verdes

No es cierto: a veces, la única forma en que puedes ver a un gato negro por la noche (o acurrucado debajo de tus mantas) son sus hermosos ojos reflejándose en la luz. Pero no siempre son verdes. Los gatos negros suelen tener ojos amarillos. Las mayores cantidades de melanina que contribuyen a que su pelaje sea tan oscuro también suelen dar como resultado iris dorados / amarillos.

Los gatos negros causan epidemias

No es cierto: mucho tiempo atrás, en Europa, se corrió el mito de que cuando un gato negro se cruzaba en tu camino a la luz de la luna, la muerte por una plaga seguramente se avecinaba en el futuro. La verdadera razón por la que podrías caminar cerca de un gato por la noche es menos descabellada. Cuando un gato negro se cruza en tu camino, simplemente significa que va a alguna parte.

Los gatos negros pueden combatir las enfermedades mejor que otros gatos

Verdadero: al menos así parece. Existe alguna evidencia que sugiere que los gatos negros pueden ser genéticamente más resistentes a algunas enfermedades. Algunos investigadores creen que un gen que hace que el pelaje de un gato se vuelva negro también puede brindarles más formas de eliminar las enfermedades. Si bien se necesita más investigación, el estudio publicado en Current Biology en 2003 sugiere que los gatos negros pueden ser genéticamente más resistentes a algunas enfermedades, incluido el VIH felino.

Los gatos negros no siempre se ven amigables en las fotos

Es cierto: incluso los amantes de los gatos negros saben que sus adorables gatitos negros no siempre se fotografían bien. Pero no tiene nada que ver con el estado de ánimo de tu felino. Su linda nariz de botón, sus ojos eléctricos y su adorable rostro no se recogen tan bien sin la iluminación adecuada. Asegúrate de tener suficiente luz natural, como la luz del sol, que entra por una ventana. Asegúrate de que la luz esté detrás de ti, no detrás del gato, para que cuando tomes una foto, puedas ver todos sus rasgos con claridad y reflejar simplemente lo hermoso que es realmente el gato.

Los gatos negros son adoptados al mismo ritmo que los gatos de otros colores

Verdadero: contrariamente a la opinión popular alimentada por informes falsos en línea, los gatos negros son adoptados con más frecuencia que otros gatos de color. Probablemente se deba a una cuestión de genética. Los gatos negros pueden constituir una porción más grande de la población general del refugio (y la población general) ya que el gen responsable del color del pelaje negro es dominante.

La mayoría de los refugios suspenden las adopciones de gatos negros en octubre

No es cierto: con el estereotipo que los gatos negros han tenido durante muchos años, no es de extrañar que algunos refugios suspendieran la adopción de gatos negros en octubre por temor a que fueran torturados.

Hoy en día, los refugios practican un enfoque más proactivo para promover las adopciones durante todo el año y alejarse de los viejos mitos que no se basan en hechos. Una alternativa a la prohibición de la adopción es tener conversaciones significativas con cada posible adoptante. Lo importante es conocer al adoptante y lo que busca en un gato. Si un gato negro sería una gran pareja para ellos en cualquier otra época del año, ¿por qué no llevar ese gatito a su casa en Halloween? Esa es una familia más que se unió al club de fans de los gatos negros, y no hay nada espeluznante o aterrador en eso. Los refugios y rescates de animales dependen en gran medida de la amabilidad y generosidad de los amantes de los animales.