Mi perro tiene miedo ¿qué debo hacer?

Una de las situaciones más angustiantes para el dueño de un perro es cuando éste está asustado, se sabe que el animal está sufriendo, pero no se encuentra la solución.



Hay que saber que los motivos por los que un perro tiene miedo pueden ser muy diversas y, muchas veces, son miedos infundados, no existe peligro real, pero el perro cree que sí.



Si quieres saber cómo quitarle el miedo a un perro, sigue leyendo este post, aquí vamos a tratar este tema y a aportar consejos para su solución.

Identificar que el perro tiene miedo

Lo primero que debemos saber es cuándo el perro tiene miedo, la mayoría de las veces, es evidente que el perro está asustado, pero en algunas oportunidades no está tan claro. Por ejemplo, es frecuente que los perros asustados se pongan agresivos, lo que puede confundir al dueño del perro.



Algunas señales que nos pueden indicar que el perro tiene miedo:

Se esconde. Si el perro se mete debajo de una cama, bajo un mueble, entre tus piernas o de alguna manera busca resguardo o protección, es seguro que tiene miedo.



Tiembla. Si observas que está temblando y no está haciendo frío, tampoco tiene fiebre ni está enfermo. Si, además, estos temblores están acompañados de otras señales de miedo, entonces puedes pensar que está muy asustado.



El rabo entre las piernas. Esta es una señal física muy común en los perros, indica que tiene miedo o que está incómodo de alguna manera.



Tensión muscular. Si el perro está tieso, se nota que sus músculos están contraídos, bien sea porque lo toques o porque se note a simple vista.



Ladridos constantes. Si el perro está ladrando sin cesar y además dirige sus ladridos hacia un punto específico, es probable que esté asustado.



Otras señales. Muchas veces, si el miedo es intenso, el perro puede orinarse, vomitar o tener diarrea.

Identificar la razón del miedo

Siempre que se pueda, se debe identificar la razón del miedo del perro. Esto puede ser muy útil porque a veces es posible evitar el estímulo que le provoca el miedo y otras, sabiendo qué lo asusta, se puede encontrar una solución o anticipar el problema.



Una razón que asusta mucho a los perros son los ruidos fuertes. Por ejemplo, los truenos cuando hay tormentas eléctricas o los fuegos artificiales. Esto se debe a que los perros tienen muy desarrollado el sentido del oído, entonces escuchan estos estímulos muy magnificados.



También pueden estar asustado debido a que huelen algún animal en los alrededores de la vivienda. Podría ser un depredador que represente un peligro para él y que no esté a la vista de los seres humanos.



El perro puede estar asustado debido a que se encuentra en un lugar nuevo y no lo conoce. En ocasiones, los amos del perro se mudan de vivienda y piensan que como no cambian las personas que el perro conoce, él no se sentirá extraño. Sin embargo, no es así, una casa nueva, por sí misma, puede asustar al animal.



Una razón frecuente por la que los perros pueden estar asustados es porque no han sido bien socializados y en su entorno hay alguna persona extraña o una nueva mascota.



Muchos malestares físicos, de enfermedades que pueda estar padeciendo el perro, pueden asustarlo. Por ejemplo, si el perro está mareado, desorientado, tiene náuseas, etcétera. La razón es que el perro no sabe lo que le sucede y al sentir algo desconocido, se asusta.



Las visitas al veterinario pueden ser el desencadenante de miedos en el perro. Es posible que después de una visita al consultorio, cada vez que lo saquen de la casa crea que lo van a inyectar.



¿Qué hacer para quitarle el miedo a un perro?

Lo más efectivo para quitarle el miedo al perro es eliminar el estímulo, pero eso va a depender de lo que se trate. Por ejemplo, si descubrimos que el perro le tiene miedo al ruido de la lavadora, podemos alejarlo cuando se encienda el aparato. Pero si la razón del miedo es que no está bien socializado, entonces lo que necesita es entrenamiento.



Lo principal para que el perro deje de sentir miedo es transmitirle seguridad, es por eso que se recomienda:



Hablarle con dulzura, con palabras sencilla y cortas.



Abrazarlo, sin recargarse encima del lomo y sin apretarlo mucho.



Colocarle una manta alrededor del cuerpo, eso le dará calor y lo hará sentir seguro. Otra recomendación importante es llevarlo al veterinario para una revisión, ya que es probable que se trate de un problema médico que requiera tratamiento. También es posible que el veterinario recomiende algún medicamento para tranquilizarlo.



Siempre que un perro esté asustado y no se logre identificar la razón, es aconsejable revisar los alrededores de la vivienda, con mucho cuidado, ya que puede tratarse de algún animal peligroso que esté escondido y el perro nos está alertando.



Si el perro está en un lugar nuevo, aun cuando esté con las mismas personas, es conveniente darle tiempo para adaptarse y también ayudarlo a hacerlo. Por ejemplo, se puede acompañar al perro a explorar el lugar, para que se sienta seguro haciéndolo.



Que no hacer cuando el perro tiene miedo

Cuando el perro esté asustado no se le debe gritar, esto no solamente no soluciona nada, sino que puede empeorar el problema.



Si el perro tiene una crisis de miedo no se le debe ignorar, si él tiene miedo debe haber una razón y hay que averiguarla.



Un perro asustado no debe quedarse solo, siempre debe haber alguien acompañándolo y haciéndolo sentir seguro.



Otra cosa que nunca se debe hacer es exponerlo al estímulo que lo asusta, de manera brusca y drástica. Esto solo lo hace el etólogo, en casos muy específicos, mediante técnicas especiales que protegen la psiquis del perro. Mediante estos consejos es posible que el perro logre superar sus miedos y tener una vida feliz, si no es así hay que consultar con un especialista cuanto antes.