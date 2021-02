Hay personas que viven guiadas por su buena fortuna, y saben que por más que intenten lo contrario, todo le saldrá de la mejor manera. No tienen que esforzarse nunca por nada, ya que los astros les sonríen de manera permanente, y lo más probable es que no les falte nada. Todo esto, claro, mientras les dure su buena estrella. Estos son los tres signos del zodíaco que dependen de su suerte.

Piscis

Es imposible para los piscis alejarse de su buena suerte. Tienen una conexión única con el mundo sobrenatural, por lo que es lo más común que su vida esté marcada por la fortuna, ya que hay fuerzas incomprensibles apoyándolos. Es por eso que muchas veces no se toman el trabajo de esforzarse.

Tauro

Los nacidos bajo este signo no son los más suertudos de todo el horóscopo, pero es porque muchas veces no se dan cuenta de los regalos que les hace el destino. No es raro que a alguien nacido de este signo se le presenten oportunidades únicas, pero las dejan pasar debido a que no les gusta en lo más mínimo el esfuerzo.



Escorpio

La característica principal de los nacidos bajo el signo del escorpión es saber exactamente en qué lugar ubicarse para recibir los favores de la diosa Fortuna. No necesitan estar atentos siempre a lo que pasa a su alrededor, ya que tienen un sexto sentido que les permite simplemente dejarse llevar y descubrir que todo salió mejor de lo que esperaban.