Té verde: propiedades y beneficios

Propiedades del té verde

El té verde es una bebida que cuenta una gran cantidad de antioxidantes y nutrientes beneficiosos para nuestro bienestar. Los antioxidantes son componentes que nos ayudan a evitar el envejecimiento prematuro del organismo al reducir la agresión de los radicales libres. Por tanto, en términos generales conseguiremos disfrutar de una salud más fuerte, un organismo rejuvenecido y tendremos el menor riesgo a padecer afecciones o enfermedades.

Pero vamos a conocer de forma más detallada las principales propiedades y beneficios del té verde. Las analizaremos de una a una para que puedas conocer todos los efectos positivos que ofrece a tu organismo.

Mejora de las funciones cerebrales

Uno de los beneficios del té verde más destacados es que ayuda a mejorar la función cerebral. Gracias a la teína, esta bebida mantiene el cerebro despierto y activo; el componente actúa como estimulante y conseguirá mantener alerta tu atención en todo momento. La teína lo que hace es bloquear un neurotransmisor y, por ende, activa las neuronas y la concentración de dopamina.

Pero, además de teína, el té verde también cuenta con L-teanina, un inhibidor que actúa como un antioxidante y que también consigue aumentar la producción de ondas cerebrales. Juntamente con la teína, ambos componentes mejoran la función del cerebro y aumentan la producción de energía.

Ayuda reducir las grasas

Seguimos conociendo las propiedades y beneficios del té verde para hablar, ahora, de su efecto quemagrasas. Sí, sí: ¡has oído bien! Esta bebida puede ayudarte a reducir las grasas de tu cuerpo y, por tanto, a esculpir tu silueta y ayudarte a conseguir los resultados que buscas.

El motivo es que el té verde acelera el trabajo del metabolismo, haciendo que gastes más energía sin necesidad de hacer más actividad física. Sin embargo, esta propiedad no funcionará si no llevas una vida saludable y equilibrada; comer una pizza y luego tomar un té verde no te ayudará a eliminar grasas, obviamente.

Reducir el riesgo a padecer cáncer

Esta propiedad se debe coger con “pinzas”. Y es que el té verde, gracias a su aporte antioxidante, te ayudará a mantener tu cuerpo en buen estado y a evitar la aparición de enfermedades degenerativas, entre ellas, el cáncer.

El cáncer es un tipo de afección que aparece porque las células crecen de forma descontrolada; una de las causas puede ser la oxidación celular, algo que puede evitarse gracias a los antioxidantes del té verde. Por eso, se dice que el té verde es un buen aliado para prevenir el cáncer, pero no puede tratarse nunca como tratamiento

Proteger la salud cerebral

Otro de los beneficios del té verde es que se trata de un tipo de remedio natural que te ayuda a evitar el envejecimiento prematuro del cerebro; por tanto, es un aliado para mantener tu mente fuerte y evitar la aparición del Alzhéimer o el Parkinson.

Ya hemos comentado más arriba que esta bebida ayuda a mejorar la función del cerebro, pero también frena el envejecimiento prematuro de este órgano vital. Esto es gracias a la catequina de té verde, uno de los componentes del té verde que actúan como protectores de las neuronas.

Beneficioso para la salud dental

Dentro de las propiedades del té verde también debemos mencionar que se trata de un tipo de bebida perfecta para mejorar la salud de tus dientes y reducir el riesgo a sufrir infecciones o problemas que afecten a tu boca.

Gracias a la catequinas, el té verde refuerza nuestras defensas y genera un efecto antibacteriano que es ideal para la salud dental. Algunos estudios han demostrado cómo las catequinas son altamente efectivas para reducir el crecimiento de la bacteria Streptococcus mutans, una de las más frecuentes de la boca.

Reduce el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular

Se trata de un remedio natural que te ayudará a prevenir la aparición de afecciones que afecten directamente la salud cardiovascular. Uno de los motivos es que dicha bebida reduce el colesterol malo y baja los niveles de triglicéridos, elementos esenciales para nuestra salud cardíaca.

Además, las cardiopatías también suelen aparecer por la oxidación de las células, algo que se puede evitar gracias a los numerosos antioxidantes que esta bebida nos aporta

Contraindicaciones del té verde

Después de que hayas conocido las propiedades y beneficios del té verde, no queremos cerrar este artículo sin mencionar algunas de las contraindicaciones más destacadas y que merece la pena tener en cuenta. Las más importantes son las siguientes:

• No se recomienda la ingesta de té verde en mujeres embarazadas o en periodos de lactancia

• En el caso de padecer anemia u osteoporosis, se debe evitar el consumo de té verde porque puede dificultar la absorción de minerales como el calcio o el hierro

• Está contraindicado a personas que sufran de ansiedad , insomnio o problemas nerviosos, puesto que el té verde es un estimulante muy potente

• Si sufres de problemas gástricos tampoco deberías tomar esta bebida porque podría agravar tus dolencias

Además, los expertos no recomiendan beber más de 2 o 3 tazas al día. Un exceso de té verde también puede ser contraproducente y que la aceleración del organismo lo ponga en un estado de tensión y estrés. Es necesario informarse sobre las contraindicaciones del té verde.