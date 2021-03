Los astros marcan muchos rasgos de nuestras personalidad, y si bien son los que hacen que muchas personas sean buenas, también hace lo contrario, y empuja a los menos afortunados hacia la maldad. Estos son los tres signos del zodíaco que se destacan por su crueldad.

Virgo

Su inteligencia hace que sean muy buenos a la hora de planear venganzas y maldades en general. Es por eso que los navidos de virgo tienen una facilidad increíble para la crueldad, algo que muchas veces hace que los demás les teman, y les cueste tomarles cariño, a pesar de que por lo general son personas muy afables.

Escorpio

No hace ni falta decir por qué los escorpianos están en esta lista, ya que su fama como los más crueles de todo el horóscopo es muy conocida. Cuando desean hacer daño, nadie como ellos sabe cómo conseguirlo. Sus víctimas generalmente se arrepienten rápidamente de haberlos hecho enojar, y no pasa mucho tiempo hasta que les están pidiendo perdón debido a las maldades que se les ocurren.

Los escorpianos saben exactamente cómo causar daño.

Aries

El problema de los nacidos bajo el signo del carnero no es ser malos, sino ser muy impulsivos. No paran ni un segundo a pensar en las consecuencias de sus actos, por lo que cuando están enojados son capaces de hacer las peores maldades sin pensarlo. Es claro que después se arrepienten, y mucho, ya que no está en su naturaleza ser crueles a propósito. Hay que entenderlos, pero también ponerles límites.