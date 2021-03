Cómo se relacionan los gatos con los humanos

La naturaleza de los gatos continúa siendo un misterio para todos incluso para los investigadores y científicos más expertos del mundo animal. No obstante, observando sus conductas y su lenguaje corporal, podemos concluir que los gatos logran entender muchas cosas sobre los seres humanos y su forma de actuar en su rutina hogareña, gracias a su inteligencia y sensibilidad.

1. Los gatos reconocen a su dueño como suyo

Respecto a los gatos, hay muchas exageraciones y equivocaciones al asegurar que los felinos nos ven como seres "inferiores" o "tontos". Si pensamos un poco, resulta poco probable que un animal tan inteligente y perspicaz como el gato demuestre su afecto y confíe en otro individuo que le parece más débil o incapaz de relacionarse con él.

Según algunos expertos, como el Dr. John Bradshaw, autor del libro "La mente de un gato" e investigador de la Universidad de Bristol, los gatos se relacionan y se comportan con las personas de una forma idéntica (o muy similar) a que con otros gatos.

Eso no significa que los gatos no puedan adquirir ciertos comportamientos en su crianza y en relación a sus tutores. Son animales suficientemente inteligentes y sensibles para aprender órdenes o trucos, o saber cómo conseguir o pedir algo a sus "humanos favoritos", con ciertas acciones o sonidos. No obstante, nuestras diferencias (entre hombres y gatos) no serán suficientes para acondicionar su comportamiento hacia nosotros o hacerlos tratarnos de forma totalmente distinta que a sus semejantes.

Si observamos el comportamiento de los perros hacia los humanos, entendemos que los canes tienen una imagen idealizada de su tutor y establecen un vínculo de extrema devoción, siendo capaces de poner en riesgo su propia vida para preservar el bienestar del mismo.

Pero los felinos son animales completamente distintos y su naturaleza los hace ser mucho más independientes que los caninos. Los gatos también reconocen nuestro rol en el hogar y, por supuesto, comprenden que cuidamos de su bienestar, les proporcionamos comida, un entorno tranquilo y, sobre todo, cariño, porque los queremos. Todo ello hace con que se sientan protegidos y seguros, y quieran seguir compartiendo su vida y su territorio con nosotros, aunque no lo demuestren de la misma manera que los perros. No obstante, un gato no te tratará como un ser especial y totalmente distinto a él mismo, sino que como uno de los suyos que le inspira confianza y aprecio.

2. Los gatos saben cuando alguien está enfermo

Entres las cosas que los gatos pueden "predecir", o más bien percibir, están algunas alteraciones en el organismo de los seres humanos. Probablemente, ya has escuchado muchas historias sobre algunas personas que recurrieron al médico tras percibir que sus felinos olían constantemente, reposaban sus patas o mostraban cierta insistencia en relación a alguna parte de su cuerpo. De hecho, existen testimonios muy conmovedores de tutores que han detectado tumores malignos en su cuerpo con la ayuda de sus compañeros felinos.

Entonces, parece que la pregunta clave es: ¿son los gatos capaces de predecir algunas enfermedades en las personas?". Si bien el "sexto sentido" de los gatos aún permanece en un segundo plano en nuestra cultura general, algunos estudios demuestran que, gracias a su olfato desarrollado, los mininos son capaces de detectar cambios químicos y fisiológicos de nuestro organismo con cierta facilidad.

3. Los gatos perciben tus cambios de humor

Aún cuándo no consigues explicar con palabras tus emociones, tu cuerpo adopta posturas y lleva a cabo movimientos o acciones que "te delatan". Quizás, para las otras personas, estos "detalles" puedan resultar imperceptibles, pero no pasarán desapercibidos a los sentidos de tu minino. Si bien los gatos puedan emitir diversos sonidos, utilizan mayormente el lenguaje corporal para expresar sus estados de ánimo. Es decir: su forma de comprender su entorno y comunicarse se basa en el lenguaje corporal, y no verbal.

Al "leer" tu lenguaje corporal, tu felino puede percibir con facilidad cuando estas enojado, ansioso, nervioso o sientes miedo por alguna razón. Es por ello que tus felinos saben rápidamente si tu humor ha cambiado mismo cuando no emites ni una sola palabra. Y no te asombres si tu minino prefiere respetar cierta distancia cuándo tu cuerpo les comunica tu enfado, o se muestre más cariñoso y compañero cuándo percibe que te sientes triste.

4. Los gatos saben que haces dieta

¿Te preguntas por qué los gatos traen animales muertos para sus tutores? Bueno, lo cierto es que no existe una sola explicación, pues la ciencia aún no ha logrado identificar la razón exacta para dicho comportamiento. Según algunas hipótesis, sería una forma de demostrar aprecio y cuidado hacia su tutor.

No obstante, hay otra teoría muy interesante que dice que los felinos hacen ello porque perciben que nosotros, humanos, no somos buenos cazadores. Además, afirma que los gatos mantendrían una "costumbre social" de enseñar unos a otros (generalmente, los adultos a los cachorros) dentro de su comunidad. Por ello, tu minino podría regalarte su presa para demostrarte cómo sobrevivir en su mundo, especialmente si estás haciendo dieta.

En otras palabras, tu gato sabe sobre ti que estarías en serios apuros si tuvieras que alcanzar tus propias presas para alimentarte.

5. Los gatos pueden predecir un embarazo

Otra creencia muy popular sobre los "poderes sobrenaturales" de los felinos afirma que son capaces de saber cuándo una mujer está embarazada. Como habíamos mencionado anteriormente, el olfato desarrollado de los gatos les permite identificar cambios químicos en nuestro organismo. Como el cuerpo de la mujer experimenta diversos cambios hormonales y fisiológicos durante la gestación, es posible que el felino se muestre curioso respecto a estos nuevos olores en su entorno.

6. Los gatos duermen en tu pecho porque saben que es un lugar seguro

Al acostarse en tu pecho, tu gato puede sentir el calor de tu cuerpo y los latidos de tu corazón, y ello le trasmite una sensación de acogimiento y bienestar. Entonces, pueden dejar de reposar en su propia cama para sentirse calentitos y seguros durmiendo sobre ti.

7. Los gatos son capaces de adiestrarte y manipularte

Sí, puede sonar feo pensar que tu querido compañero felino pueda manipularte para conseguir una exquisita golosina o una caricia, pero lo cierto es que los gatos son extremadamente inteligentes y observadores, y suelen analizar nuestro comportamiento en el día a día del hogar y perciben cómo reaccionamos ante sus acciones y sonidos.

Por ejemplo, si observan que "te derrites" de amor cuándo ronronean y le ofreces una golosina o le haces un masaje relajante, pueden realizar esta acción cuantas veces quieran lograr sus recompensas. Básicamente, utilizarán su ronroneo u otras conductas que nos parecen encantadoras para conseguir lo que quieren de nosotros, ya sean una caricia, una comida u otro premio de su interés.

Por su increíble inteligencia, son capaces de "estudiarnos" hasta el punto de "adiestrar" nuestras reacciones a sus propias necesidades o deseos. Por supuesto, ello no significa que tu minino no te tenga aprecio verdadero, solo es una muestra más de sus impresionantes capacidades cognitivas, emocionales y sociales que les permiten cohabitar con los seres humanos de forma muy favorable.