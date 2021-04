Qué pasa si una persona está infectada, sin saberlo y se vacuna

La muerte del periodista Mauro Viale tras vacunarse y dar positivo por coronavirus, despertó otra vez los interrogantes. En ese sentido, el conductor de 73 años, se vacunó y a las 48 horas dio positivo en covid. Los médicos le detectaron una neumonía bilateral.

Al respecto Viale, no había manifestado ningún síntoma antes de ser inoculado. Los expertos explican que un paciente asintomático es alguien que se contagia de la enfermedad, pero no presenta síntomas de ningún tipo.

Mientras tanto, el coronavirus ya le costó la vida a más de 2,9 millones de personas. Además ha ocasionado casi 136 millones de contagios en todo el mundo. Según datos del Johns Hopkins University & Medicine Resource Center.

También plantearon sus dudas acerca de si recibir la vacuna mientras se cursa la enfermedad puede empeorar el cuadro. Y si, en todo caso, es factible pensar en una estrategia de testear a la población antes de recibir el inoculante. Cabe recordar que a Mauro Viale le diagnosticaron Covid positivo dos días después de haber recibido la primera dosis de la vacuna.

Los expertos en infectología explican que cuando una persona que no ha sido diagnosticada por coronavirus, está infectada sin saberlo, el solo hecho de recibir la vacuna no será un factor determinante en el cuadro. Al respeto aseguran que la aplicación de la vacuna no influyó en el hecho de que Viale haya sufrido un cuadro grave y la muerte.

En ese sentido, algunos señalan que la edad, es un factor de riesgo para que la infección produzca complicaciones y aumente el riesgo de mortalidad.

Síntomas que indican no vacunarse

Según los infectólogos, las personas que tengan fiebre o algún síntoma compatible con el Covid-19, por más ínfimo que pereza no debería inocularse. Al menos hasta que confirme con un hisopado que no esta infectado. Además hacen hincapié en que si al recibir la inoculación y aparecen síntomas dentro de las 48 horas, es como si no estuviera vacunado porque todavía no pasó el tiempo necesario para desarrollar anticuerpos.

Por su parte, las vacunas previenen las formas graves de Covid, pero la respuesta inmune se genera a partir de los 14 días desde que reciben la aplicación. “Como son vacunas inactivadas, no pueden generar la enfermedad”, subrayó la presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología a Infobae.

En tanto, el ex presidente del Hospital de Pediatría Garrahan, afirmó: “Si se está cursando la enfermedad, o si ya se sabe que es positivo, no está indicada la vacuna. No porque la vacuna pueda agravar el cuadro, sino porque no hay estudios suficientes. Entonces, para evitar complicaciones, lo que se recomienda es primero dejar que la enfermedad curse y después se vacune”.