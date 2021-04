Los grandes beneficios de la Zanahoria que debes conocer

La zanahoria es la hortaliza con más betacaroteno o provitamina A, pero también de vitamina C, E, B9 o ácido fólico. Una ración de zanahoria cubre el 110% de la vitamina A necesaria, el 13% de la C y el 10% de ácido fólico. Con poco contenido en proteínas y grasas, sí es rica en fibra, minerales y oligoelementos y, además, se trata de un alimento con propiedades alcalinizantes que favorece el equilibrio del organismo. Desde pequeños, cuando más nos costaba comerla, hemos escuchado que es buena para la vista y esto no es ningún mito: previene cataratas y la degeneración macular, está indicada para la disminución de la agudeza visual y la fotofobia.

Sumados a estas propiedades y beneficios está su regulación de trastornos digestivos y la prevención de infecciones respiratorias e infecciosas, así como las patologías hepáticas. Su calcio es muy asimilable por el organismo mientras que su contenido en hierro y cobre favorece la formación de glóbulos rojos, por eso se indica su consumo en casos de anemia y para prevenir patologías cardíacas. Tiene además un efecto reactivador de la menstruación y es recomendable durante la lactancia materna.

No son pocas las personas que hablan del truco de comer zanahoria para ponerte moreno y tenemos que decir alto y claro que se trata de un mito. La melanina de nuestro cuerpo es la encargada de dar color a la piel, el pelo y los ojos, y este pigmento no se activa con el consumo de la hortaliza. Sin embargo, sí contienen un compuesto bioquímico que influye en nuestra piel de otra forma: los betacarotenos, que aportan vitamina A muy buena para el cuidado de la piel. Vale, no sirve para broncearnos, pero sí genera un levísimo color naranja y, lo más importante, es antioxidante y viene estupendo para la salud dérmica.

Valor nutricional de la zanahoria

El valor nutricional de 100 gramos de zanahoria es el siguiente:

Calorías: 41 kcal

Hidratos de carbono: 9,6 g

Proteínas: 0,93 g

Grasas totales: 0,24 g

Colesterol: 0 g

Fibra: 2,8 g

Vitamina C: 5,9 mg

Calcio: 33 mg

Magnesio: 12 mg

Fósforo: 35 mg

Potasio: 320 mg

Sodio: 69 mg