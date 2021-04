Consejos para que tu perro sea feliz

Todos sabemos que a los perros les encanta jugar, que los acaricies, comer todo el día, dormir y correr en la playa. Sin embargo, los perros tienen algunas preferencias y comportamientos que disfrutan hacer que los humanos aún no conocemos y que son muy especiales al estilo perruno.

1.Tener tu atención

Los perros son animales muy sociables y con un amplio abanico de emociones. Adoran sentirse queridos, valorados y recibir de forma regular atención por tu parte. Eso repercute directamente en su bienestar emocional. Recuerda que tu tienes amigos y familiares, pero ellos solamente te tienen a ti.

2. Una buena alimentación

Una buena alimentación repercute en un buen estado de salud, por ello es fundamental que ofrezcas a tu perro un alimento completo, de calidad y de su agrado. Además, utilizar premios sabrosos durante el adiestramiento o regalar de vez en cuando una lata de paté o una receta casera puede ser una forma de demostrar a tu perro cuánto lo quieres.

3. Tener juguetes nuevos

Los perros son animales especialmente juguetones, algunos incluso hasta en su etapa de vejez. Un nuevo juguete de vez en cuando le hará tremendamente feliz y le ayudará a mantener su mente estimulada.

Te recomendamos apostar por los juguetes de inteligencia o juguetes expendedores de comida, pero realmente cualquiera le gustará si participas en el juego junto a él.

4. Socializar

En su etapa de cachorro los perros necesitan socializar con otros animales, personas y entornos para evitar miedos y problemas de conducta. No obstante, muchas personas no tienen en cuenta que deben seguir socializando a sus perros en su etapa adulta.

Es importante que pueda relacionarse con otros seres vivos que no pertenezcan al núcleo familiar, por eso te recomendamos acudir de vez en cuando al parque o invitar a personas a tu casa, de esta forma tu perro podrá interactuar y socializar.

5. Una buena cama

Al igual que las personas, los perros son grandes amantes de la comodidad. No es extraño que veas que se tumba con evidentes muestras de afecto cuando cambias la ropa de su cama o cuando le permites subir al sofá.

Especialmente los perros adultos y ancianos necesitan lugares cómodos donde reposar y dormir, eso evitará la aparición de callosidades y malestar físico.

6. El ejercicio

¿Alguna vez has visto a un perro nadar? Es una escena que llena de alegría a cualquier amante de los animales, porque se ve claramente como lo disfrutan.

Los perros necesitan hacer ejercicio de forma regular para mantener su musculatura en forma. Debido a que algunos no han asociado correctamente el agua, ir a nadar no siempre va a ser posible, por ello existen otros deportes caninos que puedes practicar con él, como el running, buscar la pelota o el Agility.

7. La música

Los perros, sin duda, aman la música, les estimula a nivel emocional y sensorial, y para sorpresa de muchas personas, nuestras mascotas favoritas tienen un oído muy afinado. La música clásica calma a los perros, el heavy metal los agita, pero, en general, su favorita es la música vocal.

Especialmente si tu perro va a pasar algunas horas solo en casa o si tiene miedo de los petardos y las tormentas, la música puede ser una buena herramienta a la hora de tranquilizarlos.

8. Recibir estimulación mental

Muchas personas afirman que los perros adoran cumplir tareas y trabajar. Eso es cierto a medias. Los perros necesitan recibir estimulación mental para ejercitar su mente, por ello suele agradarles practicar obediencia o habilidades caninas si a cambio reciben muestras de afecto y un sabroso premio. También les ayuda a fortalecer nuestro vínculo con nosotros.

Otras formas de estimular la mente de tu perro puede ser mediante el uso de juguetes de inteligencia, la práctica regular de ejercicios de educación avanzada o un ejercicio tan simple como el sembrado, que les incita a buscar.

9. Viajar

A los perros no les gusta quedarse en casa, les gusta sentirse incluidos y que les lleves a todas partes, por ello viajar es otra de las cosas que aman los perros. Ellos te acompañarán a cualquier lugar sin distinción.

Los perros no son conscientes de que son perros, sienten que son parte de la familia, igual, que cualquier otro ser humano..., ¡y tienen toda la razón! Demuestra cuánto le quieres haciendo una ruta por la montaña o llevándolo contigo a una playa para perros de forma semanal.

10. Dormir contigo

Esta es una de las cosas que más aman. Dormir junto a su compañero humano es el mejor momento del día. Dejarle pasar la noche contigo en tu cama le hace sentir parte de tu familia, ya que los perros, cuando viven en manadas, duermen juntos para aprovechar el calor.

Eso no quiere decir que le dejes dormir en tu cama si no lo deseas, pero lo más importante es que no le aísles cerrando la puerta de tu habitación o dejándolo en el jardín solo. Una solución equilibrada es, al menos, dejar que tu perro esté en la misma habitación donde tú te encuentras.