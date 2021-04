¿Qué significa soñar con un cementerio?

Caminar por un cementerio, y mucho más si estamos solos y la tarde comienza a oscurecerse en las primeras sombras, no es algo que uno desee realmente.

El sueño depende siempre del soñador, que como cualquier persona, es única e irrepetible. O sea: cada uno lo vive a su manera porque hay que tener en cuenta el contexto de quien está soñando con un cementerio. Pero como es un sueño muy popular (los cementerios aparecen desde siempre en películas y series tenebrosas justamente porque son un talón de aquiles de los seres humanos), se pueden llegar a algunas conclusiones generales sobre estos sueños.

La primera es que muchas veces, cuando se nos muere alguien muy amado, como nuestra madre, padre, hermano o pareja, pasamos un tiempo impresionados por ese lugar adonde tuvimos que dejar para siempre a quien tan feliz nos hacía.

​Esas impresiones con el cementerio cercano a la desgracia, suele hablar del duelo que estamos viviendo por la pérdida. Y nos aparecen al principio en sueños y hasta en pesadillas, porque es el tiempo que necesitamos para llorar y despedir a nuestros muertos.

Pero el sueño con un cementerio suele ocurrir en muchas instancias de la vida, no solo ante una desgracia. Por lo tanto, otra conclusión de estos sueños es que no son gratos soñarlos. Y que muchas veces preanuncian algo malo. Algo que nos puede pasar con nuestra salud o la de nuestros seres queridos. Y si el sueño nos preocupa mucho, no estará de más controlar nuestra salud y ver si nuestra familia está bien y se están cuidando.

A veces soñamos con un cementerio de noche, lleno de tumbas por las que vamos caminando. Es un sueño fuerte que indica nuestro estado depresivo. Y en ocasiones significa lo mal que la hemos pasado de un tiempo a esta parte con distintos contratiempos: económicos, familiares, de pareja, de enfermedades. Estará en nosotros dejar esa situación detrás en nuestra vida y empezar un nuevo ciclo.

Pero a veces, ese sueño con un cementerio nos lleva hasta caras queridas de gente que se nos ha muerto hace mucho tiempo: padres, abuelos, una pareja, un amigo.

A veces, la reiteración de esos sueños pueden presagiar que estamos por empezar un nuevo rumbo en nuestras vidas dejando atrás todo lo que ya no podemos cambiar aunque nos duela. Pero en cualquier caso, si estos sueños con cementerios se repiten, tenemos que estar atentos.

El cementerio y el Tarot

Coach ontológica certificada, Victoria Arderius nos muestra otras significados relevantes y prácticos de soñar con un cementerio: “Soñar que nuestro hogar es un cementerio, recomienda vitalizar nuestra casa, desprendernos de mobiliario, adornos o ropa cargada energéticamente con historias tristes. Soñar con no querer entrar en un cementerio, demanda ocuparnos de nuestra salud, ir al médico y mejorar nuestra calidad de vida. Por otro lado, un sueño donde se pasea de manera agradable por un cementerio, habla de un soñador que necesita mayor tranquilidad en su vida. Es interesante recordar el dicho que dice "paz en el cementerio".

“Al soñar con un cementerio – nos agrega la tarotista Arderius--, el soñador podría estar coqueteando con la muerte, en el sentido de tener un fuerte deseo no reconocido de descanso final. O, por el contrario, indicar un contundente miedo a la muerte. Además, podría expresar que la muerte anduvo cerca de su vida, ya sea porque estuvo en peligro o porque gente querida se murió”.

Cuando le preguntamos que más nos enseña el Tarot sobre los cementerios, Arderius nos dice que “en el esquema de las cartas, a La Muerte se la llama el arcano sin nombre. Y es un arquetipo que cuando lo enseño en mis cursos lleva a los presentes a filosofar sobre la existencia. El arcano 13 enseña que La muerte no se roba a nadie, ya que desde que nacemos sabemos que vamos a morir. Que no queramos reparar en eso, es lisa y llana "negación". No tenemos la certeza de triunfar en nuestra profesión o de vivir un gran amor, pero sí sabemos que nuestro cuerpo físico tiene una fecha de vencimiento. Y por otro lado, La Muerte es la gran igualadora, le llega tanto al príncipe como al mendigo. Por eso soñar con recorrer los lúgubres pasillos de un cementerio demuestra un estado de ánimo oscuro, enfocado en las pérdidas y frustraciones”, agrega la profesora de Tarot.

Finalmente le preguntamos si siempre el sueño con los cementerios representa y augura algo malo, pero Victoria Arderius lo relativiza y nos marca su punto de vista siempre esperanzador: “Dependerá de la vida que ha tenido el soñador. Pero hay cosas que son muy naturales, comprensibles. Por ejemplo, soñar con despedir en la sepultura a alguien que aún está vivo, podría marcar un miedo a perder a esa persona en cualquier momento. Y eso es algo normal, algo muy humano. Todos lo sentimos alguna vez. Pero la vida está para ser vivida, así como viene. Sus tristezas y alegrías hacen entretenida la aventura, mientras llegamos a nuestra morada final, para abrazar por fin el sueño de la muerte. Pero mientras estamos vivos, hay esperanza y posibilidad de mejora. Y un sueño es solo un sueño”, nos calma la maestra del Tarot.