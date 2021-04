¿Cómo hacer para llevarse bien con un gato?

Adoptar un gato es todo un reto. No solo debes hacerte cargo de cubrir todas sus necesidades, sino también comenzar a entablar una relación positiva de amistad y afecto, pero sin que se desdibuje el papel que cada uno tiene en casa.

1. Para llevarte bien con tu gato, no seas violento

Si tienes un gato joven o cachorro, una de las cosas más importantes que debes hacer es llenarte de paciencia y serenidad, ya que a esa edad son muy activos y hacen travesuras.

Enseñarle a portarse bien, pero sin coartar sus deseos de jugar, mostrarle el lugar adecuado para hacer sus necesidades hasta que lo aprenda, y un largo etcétera. Estas actividades pueden llegar a ser frustrantes en ocasiones, sin embargo, nunca pretendas educarlo con gritos o castigos físicos. Si lo haces, solo conseguirás que el animal te tenga miedo o se defienda con gruñidos y arañazos.

2. No lo mires fijamente

Los ojos de los gatos son muy atrayentes para las personas, sobre todo por su variedad de colores y lo importantes que pueden llegar a ser para trasmitir sus emociones. A pesar de esto, los gatos detestan que los miren fijamente durante mucho tiempo, y si lo haces es posible que te lance un zarpazo. Por supuesto, esto no siempre sucede cuando existe un vínculo entre animal y humano y se ha creado una relación de total confianza. Pero, cuando acaba de llegar al hogar, para saber cómo llevarse bien con un gato es importante tener este punto muy presente.

Este odio a las miradas fijas se debe a que los felinos las interpretan como desafío o amenazada, así que al mantener el contacto visual durante largo tiempo solo logras que se sienta incómodo e incluso asustado. En casos como estos, lo mejor es retirar la mirada lo más pronto posible y con mucha sutileza.



3. Usa juguetes para gatos

En contra de la creencia popular que indica que los gatos son animales poco afectuosos, lo cierto es que les encanta recibir mimos y sentirse consentidos, mediante caricias o divertidos juegos. Muchas veces, sin embargo, juegas con él de la manera incorrecta y esto provoca conductas indeseadas en un futuro. ¿A qué nos referimos con esto? Pues a todas las ocasiones en las que utilizas tus manos o pies para jugar con tu minino, dejando que te arañe y muerda. ¿Qué hay de malo en esto? ¡A continuación te lo contamos!

En primer lugar, esos mordiscos y arañazos pueden ser divertidos para ti la primera vez, sin embargo, te aseguramos que no te parecerán nada agradables cuando el gato lo haga sin tu consentimiento. En ese caso, lo mejor es educarlo desde pequeño para que no te muerda.

En segundo lugar, si juegas con tus manos y pies es muy posible que te lleves un arañazo o mordisco y, por reflejo, termines realizando un mal movimiento que haga daño a tu mascota.

Para evitar ambos problemas, te recomendamos utilizar juguetes para gatos. La forma correcta de hacerlo es arrojarlos y que el gato pueda ir tras ellos para cazarlos. ¡Se divertirá mucho! Aunque existe toda una variedad de juguetes que puedes probar para averiguar cuáles son los favoritos de tu amigo peludo.



4. No bloquees su paso

Los gatos son animales muy independientes, pero también asustadizos, por lo que si se sienten aprisionados de alguna forma intentarán por todos sus medios huir. Por esta razón no debes arrinconarlos ni bloquearles el camino. Esto no solo le molestará mucho, sino que además se asustará.

Si tu gato se dirige a otra parte de la casa y quieres acariciarlo, espera a que se acerque hacia ti para mimarlo.

5. No lo molestes cuando duerme

Imagina que estás durmiendo plácidamente en tu cama y de repente algo te despierta agitado. Incómodo, ¿no? A tu felino tampoco le gusta que lo despierten y, por ello, debes evitar despertarlo por el simple capricho de querer jugar con él si pretendes aprender a llevarte bien con tu gato.

Cuando observes que tu minino se encuentra sumido en un plácido sueño, no lo molestes. Para los felinos las largas horas de descanso son muy necesarias y debes respetarlas. De lo contrario, podrías causarle estrés. Para más información sobre este punto, no dudes en consultar el siguiente artículo: "¿Cuántas horas duerme un gato al día?".



6. No lo interrumpas cuando usa la caja de arena

Utilizar la caja de arena es casi un ritual para los gatos, debes evitar molestarlo cuando esté allí. ¿Por qué? Cuando hacen sus necesidades los felinos tienden a sentirse vulnerables e indefensos, así que permanecen alertas ante una posible amenaza.

Debido a esto, es muy fácil que se asusten ante cualquier movimiento o ruido que perciban. Si el animal es molestado con frecuencia mientras está en la caja, es muy posible que deje de utilizarla y busque otro lugar de la casa para estar tranquilo durante ese momento.

7. No le tires de la cola

La cola de los gatos cumple una función mucho más importante que la estética, pues les ayuda a mantener el equilibrio y comunicarse.

Por muy gracioso que te resulte, jamás debes tirar de la cola de tu gato. Eso no solo le resulta muy molesto, sino que además podrías lastimarlo. Este artículo te explicamos "¿Por qué los gatos mueven la cola?" y cómo aprender a interpretar sus movimientos.

8. No lo agarres de la piel del cuello

Quizá hayas visto que las gatas cogen a sus cachorros por la parte de atrás de la cabeza al valerse del exceso de piel que acumulan en esta zona, ¡pero cuidado! Esta no es una práctica que les guste a los felinos, y si son adultos les incomoda bastante porque son incapaces de controlar sus movimientos.

Si debes alzar a tu gato, rodea las patas delanteras con mucho cuidado mientras con tu otro brazo sostienes las traseras para que su cuerpo no quede suspendido en el aire.

9. Respeta sus tiempos y espacios

Para llevarte bien con tu gato es fundamental que entiendas lo siguiente: los gatos son rutinarios y odian sentirse obligados a realizar algo que no quieren hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que si no quiere jugar, no quiere jugar, y forzarlo a ello solo provocará que te lleves un arañazo a modo de aviso. Este ejemplo se puede trasladar a otras situaciones cotidianas, como abrazarlo, acariciarlo, etc.

Por otro lado, sus espacios son suyos y debes respetarlos, de la misma forma que quieres que él respete los tuyos. Así mismo, sus horarios son igualmente inviolables si quieres que se mantenga mentalmente equilibrado y estable. Cualquier cambio, por pequeño que sea, puede provocar estrés en el animal. En este artículo encontrarás las cosas que más estresan a los gatos.

10. Aprende a interpretar su lenguaje

Una vez vistos todos los puntos anteriores que te ayudan a saber cómo llevarse bien con un gato, comprenderás que es fundamental que amplíes tus conocimientos y aprendas a interpretar el lenguaje felino. Mover la cola en forma de látigo, por ejemplo, no indica que el gato está contento, ¡todo lo contrario!, nos muestra que está al borde de estallar y se acerca un arañazo si no dejamos de hacer lo que le está molestando tanto. Estos son los pequeños detalles que hacen que muchos dueños crean que sus felinos les atacan sin razón o que no entiendan por qué sus gatos "los odian" tanto.