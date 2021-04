Coronavirus: por qué no se debería tomar alcohol tras recibir la vacuna

Muchas son las dudas que surgen sobre la vacuna contra el Covid. Ahora bien, una de las últimas inquietudes tiene que ver con el consumo de alcohol después de recibir la vacuna contra el coronavirus.

Luego, que se generaran dudas con relación a la Sputnik V, especialistas se pronunciaron sobre el consumo de alcohol y qué efecto tienen en la inmunización contra el Covid.

Noticias Relacionadas Coronavirus: cuántos días tardan en aparecer los síntomas

Qué dicen los especialistas

Tanto la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, como Alexader Ginzburg, director del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya aclararon este dilema.

Ambos recomiendan, para todas las vacunas no sólo para la rusa, no consumir alcohol en exceso. Esto es porque se pierde la respuesta inmune en relación a generar anticuerpos. “El consumo moderado de alcohol habiéndose vacunado no tiene ningún impacto en la vacunación”, aclaró Vizzotti en una entrevista brindada en diciembre pasado.

Por otra parte, Ginzburg afirmó que se recomienda no beber alcohol durante 3 días después de cada inyección. También aclaró que si bien no hay una “prohibición total del alcohol durante la vacunación” se recomienda un consumo moderado. Hasta que el cuerpo forme su respuesta inmune a la infección de coronavirus.

Según indicó la agencia Télam, el directivo agregó: “Esto es cierto no solo para Sputnik V, sino también para cualquier otra vacuna. Es importante comprender que el consumo excesivo de alcohol puede reducir significativamente la inmunidad y, por lo tanto, reducir la eficacia de la vacunación o hacer que no tenga ningún sentido”. Además, Ginzburg le sumó que tampoco se recomienda tomar medicamentos que supriman el sistema inmunológico en un pazo de 42 días mientras se establece la inmunidad al Covid.