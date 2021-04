Desde Freud hasta las teorías psicoanalíticas más recientes, la interpretación de los sueños siempre ha tenido cabida en los estudios de la psicología. En ocasiones, soñamos con elementos fuera de lo común y tenemos pesadillas de las que nos cuesta olvidarnos. No obstante, este tipo de sueños pueden revelar muchos secretos de nuestro subconsciente.

Interpretación de los sueños en psicología

El mundo de los sueños es un misterio para los estudios de la mente y el subconsciente. Desde que se tiene conocimiento de ello, el ser humano siempre se ha sentido fascinado por los sueños y su interpretación, por esa misma razón, la interpretación de los sueños en psicología ha intentado arrojar un poco de luz sobre este curioso tema.

Sigmund Freud, pionero en las terapias psicológicas y padre del psicoanálisis, estudió con detenimiento el fenómeno onírico y el significado de todo aquello que soñamos. Recogió todo lo que descubrió en su libro "la interpretación de los sueños" escrito y publicado en 1899. Según tu teoría, afirmaba que los sueños eran la proyección de deseos incumplidos e impulsos reprimidos. Por otro lado, Carl Gustav Jung intentó apartarse del modelo freudiano y afirmó que nuestros sueños podía ser algo más complejo y que, para estudiar la simbología, deberíamos observar el inconsciente social.

Qué significa soñar con serpientes

Según la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, soñar con objetos o animales alargados como las serpientes, puede estar relacionado con un impulso sexual reprimido o insatisfecho. Los símbolos fálicos son muy recurrentes en la teoría del famoso psicoanalista. No obstante, debemos tener en cuenta que eso es una de las muchas teorías sobre el significado de soñar con serpientes. Hoy en día, para analizar estos sueños, también se tienen en cuenta las sensaciones que tenemos al despertar y los factores personales que pueden influir en el sueño.

¿Qué significa soñar con víboras?

El significado de soñar con serpientes puede diferir según el tipo de la misma. Entonces, ¿qué significa soñar con víboras? Las víboras son una subfamilia de las serpientes. Concretamente, soñar con víboras se puede relacionar con los engaños y las decepciones. Así pues, el significado de soñar con víboras se asocia con una interpretación negativa.

¿Qué significa soñar con culebras?

El significado de soñar con culebras se puede relacionar con diferentes cosas según la actitud del animal. Soñar con culebras agresivas se relaciona con la sexualidad, mientras que soñar con culebras tranquilas se relaciona con la sabiduría.

Es importante recordar que la importancia del sueño no solo reside en los elementos de este, sino en cómo nos sentimos a lo largo del sueño. No es lo mismo soñar con una serpiente y amanecer tranquilo/a que soñar con el mismo animal y despertar con miedos y ansiedad.

Los sueños siguen siendo un misterio para muchos de nosotros y, a pesar de todas las investigaciones que se han realizado, parece que no hay un consenso sobre el significado de soñar con ciertos elementos. No obstante, debemos prestar atención a aquello que nos quiere comunicar nuestro subconsciente.

Qué significa soñar con serpientes de colores

Si quieres saber qué significa soñar con serpientes, debes saber que el significado de dicho sueño cambiará según el color de la serpiente soñada. Aunque parezca extraño, la psicología de los colores también tiene un importante papel en la interpretación de tu sueño. A continuación, te contamos qué significa soñar con serpientes según el color:

Serpientes verdes: soñar con serpientes verdes es símbolo de cambio, de buena fortuna e incluso maduración personal. Cuando un color se expresa en nuestros sueños a través del subconsciente, significa que está expresando un sentimiento oculto a través de una tonalidad en concreto.

Serpientes negras: soñar con serpientes negras se puede interpretar como la tentación de mantener una relación que racionalmente no sería adecuada.

Serpientes amarillas: soñar con serpientes amarillas se puede interpretar como una advertencia de peligro, el reflejo de tus preocupaciones o de una traición.

Qué significa soñar con serpientes según su tamaño

El tamaño del animal también puede variar el significado de soñar con serpientes. No es lo mismo soñar con serpientes grandes que soñar con serpientes pequeñas. Te contamos las diferencias.

Serpientes pequeñas: el sentimiento que nos produce una amenaza pequeña se asemeja a este sueño. Soñar con serpientes pequeñas pues, es señal de que tenemos un pequeño malestar que nos impide disfrutar al 100% de nuestra vida.

Serpientes grandes: soñar con serpientes grandes puede significar que tienes miedo a lo desconocido. La interpretación de soñar con serpientes grandes es que se avecinan cambios en tu vida que no puedes controlar.

Qué significa soñar con serpientes en casa

Existen multitud de elementos que pueden modificar el significado de soñar con serpientes, entre ellos, nos encontramos con los factores internos del mismo sueño pues no es lo mismo soñar con serpientes verdes que soñar con serpientes grandes que te atacan. Tampoco significa lo mismo soñar con una serpiente grande o una serpiente pequeña.

Existe un sueño muy recurrente relacionado con las serpientes y este se caracteriza por el hecho de que dichos animales entran por toda tu casa. Según algunos mitos y leyendas, soñar con serpientes en casa puede ser señal de que un familiar te está traicionando o que algún tipo de dolencia física está a punto de llegar.

Si ponemos un enfoque más clínico, no podemos afirmar tan contundentemente que soñar con serpientes en casa significa que vas a padecer una enfermedad. Sin embargo, la figura de la serpiente está relacionada con el engaño y por ello, inconscientemente podemos relacionarla con cierta inquietud o desconfianza hacia alguien.

Qué significa soñar con serpientes en el agua

Si te preguntas que puede significar soñar con serpientes en el agua hay varias opciones posibles. Por un lado, soñar con serpientes en el agua puede simbolizar la fuerza para cambiar algo en tu vida. Por otro lado, el agua es un símbolo de purificación. Así pues, soñar con serpientes en el agua puede significar que estás listo o lista para hacer cambios en tu vida y para un nuevo comienzo.

Qué significa soñar con serpientes que te atacan

¿Alguna vez te has preguntado qué significa soñar con serpientes que te atacan? Si has soñado con serpientes que te muerden o serpientes que te atacan, es posible que sea porque percibes una disputa inminente o debes enfrentarte a algo que te atemoriza. Esta interpretación se relaciona con la creencia de que ya no puedes huir más de cierto problema y es el momento de tomar una decisión difícil en la vida.