Cómo demuestran los gatos que te aman

Muchos gatos aman a sus dueños tanto, si no más, de lo que nosotros los amamos y les gusta demostrarlo. Pero la forma en que un gato muestra su amor y da afecto es muy diferente a la forma en que los humanos muestran su amor. En el mundo de los gatos, hay muchas formas de expresarse, incluidas estas 12 demostraciones de amor gatuno.

Ronroneo

La forma más obvia y común en que los gatos muestran su felicidad y amor es a través del ronroneo. Los gatos parecen tener un pequeño motor especial dentro de ellos que se pone en marcha cuando están relajados y disfrutando de algo. A menudo escucharás este ruido sordo y vibrante mientras acaricias a tu gato. Los ronroneos también pueden significar que tu gato está molesto, pero no es tan común.

Los niños tienden a tirarse al suelo y rodar durante una rabieta, pero cuando tu gato lo hace, significa que están emocionados de verte. Los gatos pueden caminar o correr hacia ti y tirarse al suelo y comenzar a rodar. Este es un saludo cariñoso y significa que quieren tu atención, especialmente si te muestran su barriga.

Frotar sus mejillas

Cuando tu gato frota sus mejillas contra ti o un objeto, te da un cabezazo con la frente o frota su cabeza contra ti, es una forma en que tu amigo gatuno te deja su olor, marcando su territorio. Los gatos hacen esto cuando aman algo o alguien. Pueden hacerlo con otras mascotas o con sus seres humanos favoritos.

Rascarse

Rascarse deja marcas de propiedad tanto en olores, como visuales en un gato. Presta atención a los lugares donde tu gato se rasca más. Las áreas más importantes para un gato a menudo se asocian con el dueño.

Amasar

Los comportamientos de amasamiento se remontan a la infancia. Las patas de los gatitos se amasan contra los pechos de la madre gata para inducir la liberación de la leche. Los gatos adultos continúan con este comportamiento cuando se sienten más relajados, contentos y amados. Eso es a menudo cuando los acarician en el regazo de su dueño. Piensa en amasar como una expresión distinta de adoración.

Cazar y regalar presas

Los gatos son adorables, pero siguen siendo pequeños carnívoros que tienen instintos de caza. Los gatos pueden atrapar de todo, desde juguetes hasta ratones y, a menudo, comparten su recompensa con sus seres queridos. Los gatos que te presentan una captura desean elogios. No te traerían estos regalos especiales si no te quisieran. Sin embargo, sabemos que es una conducta que no queremos en nuestras mascotas.

Juego

Los gatitos juegan por puro placer y su compañero de juegos favorito suele ser un compañero querido y de confianza. Algunos gatos pueden controlar la interacción moviéndose fuera de su alcance, por lo que te verás obligado a acercarte a ellos y comenzar a jugar.

Dormir

Los gatos suelen dormir hasta 16 horas al día. Dado que son más vulnerables mientras duermen, el lugar que elija tu gato para dormir debe ser un lugar seguro y confiable. No hay mayor cumplido amoroso que un gato eligiendo tu regazo como su lugar favorito para dormir.

Ojos amorosos

Los ojos de un gatito son proporcionalmente enormes. Como tal, los ojos de gato son activos importantes para la supervivencia, pero extremadamente vulnerables. Los gatos que acercan la cara y los ojos muy abiertos a una persona expresan una gran confianza y amor. Un "parpadeo de ojos" lento desde el otro lado de la habitación se considera un beso de gato.

Postura de la cola

Si alguna vez has acariciado a un gato, probablemente te hayas encontrado con la pose de “trasero de ascensor” que te invita a prestar especial atención a la base de la cola. A los gatos les encanta que les rasquen esta zona del cuerpo. También usan sus colas erguidas para señalar su amor. Cuando un gato se te acerca con la cola hacia arriba y el extremo ligeramente inclinado, es una señal de amor. Un gato que sostiene su trasero en tu cara también muestra un signo de afecto. Los gatitos saludan a su madre con la cola marcada en alto con respeto y los gatos adultos continúan este comportamiento con sus personas favoritas.

Maullando

Los gatos rara vez maúllan a otros gatos. Por lo general, solo los gatitos maúllan a sus madres y dejan de hacerlo cuando son adultos. Tu gato adulto usa estas vocalizaciones específicamente para interactuar con las personas. Al igual que nosotros, los gatos no "hablan" con las personas que no les agradan, así que incluso cuando tu gato te moleste con muchos maullidos, recuerda que están interactuando contigo por amor.

Lamer

Los gatos dedican una enorme cantidad de tiempo a acicalarse a sí mismos y los gatos amigos también se acicalan entre sí. Los gatos que acicalan a sus personas favoritas, lamiendo su piel o pelo o incluso mordisqueando o chupando su ropa, indican un gran afecto. Esto esparce un aroma familiar y ayuda a marcar a su persona como una parte importante del grupo familiar.