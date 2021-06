¿Cuáles son los síntomas que pueden aparecer antes de tener un infarto?

El ataque cardíaco se produce por un bloqueo del flujo de sangre que va al corazón. En general, según explican desde la Clínica Mayo, el bloqueo es una acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias que forman una placa en las arterias que alimentan el corazón, que son las coronarias.

A veces, una placa puede romperse y formar un coágulo que bloquea el flujo de sangre, y esta interrupción del flujo de sangre puede dañar o destruir una parte del músculo cardíaco.

El tratamiento del infarto de miocardio ha mejorado a lo largo de los años y actualmente hay muchos pacientes que pueden superarlo y seguir con sus vidas. Sin embargo, para que esto suceda hay una variable clave: la detección temprana y el tratamiento rápido.

Para poder tratar a un paciente de manera rápida es necesario que llegue con celeridad a una guardia médica o a un centro de salud donde se le pueda brindar asistencia. Para hacerlo se deben conocer los síntomas del infarto, que van mucho más allá del dolor de pecho, que quizá sea el más conocido, pero no es el único.



Cuáles son los síntomas que indican un infarto

Los signos y síntomas de un ataque cardíaco incluyen:

Presión, opresión, dolor, o sensación de compresión o dolor en el pecho o en los brazos, que puede propagarse hacia el cuello, la mandíbula o la espalda

Náuseas, indigestión, ardor de estómago o dolor abdominal

Falta de aire

Sudor frío

Fatiga

Aturdimiento o mareos repentinos

No todos los pacientes sienten lo mismo

No todas las personas que tienen ataques cardíacos tienen los mismos síntomas o presentan manifestaciones con la misma gravedad. Algunas personas tienen un dolor leve; otras presentan un dolor más intenso. Algunas personas no presentan síntomas. Para otros, la primera señal puede ser un paro cardíaco repentino. Sin embargo, cuantos más signos y síntomas tengas, mayor es la probabilidad de que estés teniendo un ataque cardíaco.

Algunos ataques cardíacos se producen de repente, pero muchas personas tienen signos y síntomas de advertencia horas, días o semanas antes. La primera advertencia podría ser un dolor o una presión en el pecho recurrente (angina de pecho) que se desencadena con el esfuerzo y se alivia con el descanso. La angina de pecho es el resultado de un descenso temporal del flujo sanguíneo hacia el corazón.

Cuándo consultar a un médico

Hay momentos que resultan clave para consultar con un experto, pero hay que tenes una serie de recomendaciones indicadas por los especialistas:

Actuá rápido. Algunas personas esperan demasiado, ya que no reconocen los signos y síntomas importantes.

Llamá a emergencias. Si creés que estás teniendo un ataque cardíaco, no dudes. Llamá de inmediato al 911 o al número de emergencia local. Si no tenés acceso a servicios médicos de urgencia, pedile a alguien que te lleve al hospital más cercano.

Manejá solamente si no hay otras opciones. Ya que el trastorno puede empeorar, al conducir te ponés a vos mismo y a otros en peligro.

Sin embargo, la aspirina puede interactuar con otros medicamentos, de manera que no la tomes a menos que el médico o el personal médico de emergencias lo recomienden. No retrases la llamada al 911 para tomar aspirina. Llamá primero al número de emergencias.

Qué hacer

Si ves que alguien está inconsciente y crees que está teniendo un ataque cardíaco, primero llama a la asistencia médica de emergencia. Luego, verifica si la persona está respirando y tiene pulso. Si la persona no respira o no le encuentras pulso, comienza a realizarle RCP.

Presioná rápido y con fuerza el pecho de la persona, a un ritmo relativamente rápido: entre 100 y 120 compresiones por minuto.

Si no has recibido capacitación para hacer una RCP, los médicos recomiendan realizar solo compresiones en el pecho. Si has recibido capacitación para hacer una RCP, abre las vías respiratorias y proporciona respiración de rescate. (IProfesional)