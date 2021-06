El valor no es una característica universal. Siempre hay alguien que se caracteriza por tener una impresionante capacidad para hacerle frente a las situaciones difíciles, mientras que otras no pueden con su genio y su primer instinto es escapar. No hay nada de malo en eso, ya que es natural buscar la seguridad antes que ponerse en riesgo. Pero siempre es bueno conocer a quien no le tiene miedo a nada. Estos son los tres signos del zodíaco que se destacan por su valentía.

Sagitario

Los sagitarianos son probablemente quienes se enfrentan con más valentía a lo desconocido en el horóscopo. Lo que viene los tiene sin cuidado, ya que piensan que con una buena actitud y algo de suerte no hay dificultad que no puedan dejar de lado. Lo bueno es que esta predisposición hace que de hecho su vida sea un poco más fácil que la de los demás, por lo que su actitud despreocupada les trae buenos resultados.

Leo

No hace falta decir que los regidos por el Sol son directamente temerarios. No hay situación que les dé miedo, aunque ponga en peligro su integridad física. No hay que aclararlo: a veces se pueden volver irresponsable con sus riesgos y terminan en problemas, por lo que cuando algún líder de este signo propone una jugada riesgosa, lo mejor es pedirle que lo piense dos veces, y luego, sí, seguirlos.

Aries

Los aries tienen pocas razones para temer. Siempre piensan todo muy bien antes de actuar, y tienen una seguridad que no se ve en otras personas. Es por eso que prácticamente nunca se ponen en riesgos que podrían evitar. Si piensan que una situación es más complicada de lo que ellos pueden enfrentar, simplemente se alejan o buscan ayuda. Su mejor aliada es la paciencia, que siempre ejercitan.