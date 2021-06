Cinco señales que te demuestran que tu perro te quiere

Sabemos que adoramos a nuestros perros, queremos ofrecerles lo mejor, los abrazamos, besamos, y sabemos realmente que ellos a nosotros también pero, ¿quieres conocer 5 conductas que indican que tu perro realmente te ama?

Las invitaciones al juego

Sabemos que los perros son juguetones por naturaleza. Hasta los perros más ancianos aún presentan ganas de jugar contigo. ¿Hay una manifestación mejor de amor que la de querer compartir contigo momentos de diversión? Ese momento en que tu perro toma su juguete preferido y te lo acerca con su boca, lo deja descansar en tu regazo y te mira a los ojos como diciendo: ¿te animas?

Dormir contigo

Aunque es una de las conductas que más nos gusta, ésta puede llevar a problemas de conducta (problemas de mayor dependencia hacia ti, problemas de territorio orinando en tu cama, etc.), pero el perro que quiere dormir con su propietario es por varias razones: se siente más seguro, más protegido, siente un mayor vínculo con su familia, etc.

Mover la cola en cuanto te ve

Ese momento en que se sienta ante ti y con solo mirarte ya mueve la cola. Y le hablas y mueve aún más la cola. Y es que no se necesitan palabras para sentir la conexión tan especial que puede llegar a crearse entre un perro y un humano.

Saltar sobre ti

Otra conducta que debemos corregir es la de saltar sobre nosotros cuando nos ve, por ejemplo, cuando volvemos a casa tras el trabajo, la compra o de salir por ahí. Esa euforia, esa alegría que no sabe contener, debemos admitirlo: nos encanta. Y es que para tu perro no hay mayor alegría que la de volver a verte cuando te has ido de casa y no sabe si volverá a verte…

Seguirte a todos lados

Creo que el mensaje está claro y es que tu perro te seguirá si hace falta hasta el fin del mundo. ¿Podremos alguna vez corresponder a nuestro perro con el mismo amor?