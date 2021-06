Los signos del zodiaco que viven recordando el pasado

Algunos signos del zodiaco se verán obligados a enfrentar el pasado para superarlo y seguir adelante de la mejor manera pero muchas veces no pueden y siguen en lo que paso.

Tienden a poner el pasado por delante del ahora, lo que las convierte en personas nostálgicas que pueden tener dificultades para pasar página.

Aries

Los aries suelen ser nostálgicos cuando están decepcionados. Cuando la confianza es difícil de encontrar, tiende a volverse hacia personas del pasado. Desafortunadamente, esto les hace perder muchas veces la oportunidad de abrirse a nuevas experiencias.

Géminis

Los géminis siempre tienen buenos recuerdos, pero también tienden a idealizar el pasado, como si fuera mucho mejor que la situación actual. Es fácil verlo riéndose de sus recuerdos, pero la forma en que a menudo crean un “pasado ficticio que los hace felices” no es muy saludable.

Virgo

No es que los Virgo prefieran el pasado, pero usan este lugar para encontrar consuelo cuando todo se sale de control. Para él, recordar el pasado no es un hábito, sino un escape de lidiar con asuntos complicados del ahora. Este signo es muy sentimental y no desea estancarse, sin embargo, se aferran a los buenos recuerdos para ser felices.

Piscis

Los piscianos son almas antiguas, por lo que es muy común que estas personas tengan una fuerte conexión con su pasado. Este signo suele tardar bastante en pasar página y su nostalgia es fácil de ver. A ellos les gusta la nostalgia y todo lo que le aferra a sentimientos pasajeros que a la final logran sanar con el paso del tiempo.