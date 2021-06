Los signos del zodiaco que son los más rencorosos

Existen algunas personas que no se pueden olvidar nunca de nada. Cuando lo que no se olvidan es bueno, no pasa nada, pero cuando es malo, estamos frente a alguien rencoroso.

Vamos ver a los que son los signos más rencorosos del zodiaco.

Aries

El ariano puede parecer alguien profundamente irritado y resentido. Sin embargo, como siempre expresa su enfado y puede hacer estallar todo lo que siente de una vez, termina liberándose de los sentimientos negativos y duele con más facilidad que otros signos, como Escorpio por ejemplo.

Leo

Leo puede tomarse un tiempo para perdonar a las personas, pero cuando ama de verdad y decide tratar de deshacerse de los resentimientos, logra pasar página y comenzar un nuevo capítulo en la relación basado en el perdón. Sin embargo, siempre recordará lo que pasó y es posible que no le dé una segunda oportunidad.

Virgo

Virgo puede ser muy crítico y enérgico con los fracasos de otras personas, perdiendo la confianza cuando están decepcionados. Sin embargo, antes de que se agoten todas las oportunidades con él, es poco probable que guarde rencor en su corazón de forma permanente.

Acuario

El Acuario puede tener poco tacto para lidiar con los sentimientos de otras personas, pero lleva el perdón como un hábito. Prefiere mantener amistades y lazos dando nuevas oportunidades y pasando página. Sin embargo, la desconfianza puede permanecer por un tiempo.