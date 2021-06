Qué pasa si una persona está infectada, sin saberlo y se vacuna

Cuando una persona está infectada de coronavirus no debe vacunarse. Las recomendaciones oficiales indican que pese a no haber una contraindicación específica si se está pasando la enfermedad con síntomas leves o asintomático, hay que esperar hasta cumplir el período de aislamiento indicado por los profesionales sanitarios. Sin embargo, ¿Qué pasa si uno está infectado pero no lo sabe y recibe la vacuna?

La inmunóloga Carmen Álvarez-Domínguez afirma que «no pasa nada». «Ahora, por la escasez de vacunas, se está recomendando a la gente que lo ha pasado en los últimos seis meses que se vacunen con una única dosis, porque para ellos una sola dosis ya supone la amplificación de la inmunidad y en este caso ocurriría algo parecido, que esa dosis ya sería como la segunda de alguna manera».

Noticias Relacionadas Ante la falta de camas, reforzarán el sistema sanitario

Quienes se vacunen sin saber que tienen coronavirus no tendrán problemas, según esta inmunóloga, más allá de que la vacuna les pueda dar algo más reacción que a los demás: «En algunas vacunas la reacción a la segunda dosis es un poco más fuerte que la primera y para los infectados su primera inyección les podría provocar directamente un poco más de reacción. Pero ningún síntoma nuevo o más peligroso, simplemente los mismos síntomas con un poco más de intensidad».

Algo más de fiebre, malestar o náuseas, que son los síntomas más comunes que hasta la fecha han mostrado las vacunas aprobadas frente al Covid. «Nada que no pase en 72 horas», incide Álvarez-Domínguez.

La inmunóloga tranquiliza a la población si, al día siguiente o pocos días después de vacunarse da positivo en Covid. «No hay ningún problema más allá de que aún no habrá dado tiempo a que la vacuna haga efecto en su organismo y por tanto no podrá ayudarles mucho. Quizás algo, depende cuando se haya infectado, podría tener cierto efecto. Pero la inmunidad necesita unos 14 días para empezar a producir células del sistema inmune que reconozcan al antígeno contra el que nos vacunamos y 21 días para generar las llamadas células de memoria. Por eso hay que esperar al menos 21 días para la segunda dosis, para que el proceso del sistema inmunológico se haya completado».

Síntomas que indican no vacunarse

Según los infectólogos, las personas que tengan fiebre o algún síntoma compatible con el Covid-19, por más ínfimo que pereza no debería inocularse. Al menos hasta que confirme con un hisopado que no esta infectado. Además hacen hincapié en que si al recibir la inoculación y aparecen síntomas dentro de las 48 horas, es como si no estuviera vacunado porque todavía no pasó el tiempo necesario para desarrollar anticuerpos.

Por su parte, las vacunas previenen las formas graves de COVID-19, pero la respuesta inmune se genera a partir de los 14 días desde que reciben la aplicación. “Como son vacunas inactivadas, no pueden generar la enfermedad”, subrayó la presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología a Infobae.

En tanto, el ex presidente del Hospital de Pediatría Garrahan, afirmó: “Si se está cursando la enfermedad, o si ya se sabe que es positivo, no está indicada la vacuna. No porque la vacuna pueda agravar el cuadro, sino porque no hay estudios suficientes. Entonces, para evitar complicaciones, lo que se recomienda es primero dejar que la enfermedad curse y después se vacune”.