Covid-19: qué errores deben evitar cometer los vacunados

La campaña de vacunación contra el coronavirus en Argentina está avanzando lo que genera esperanza en la población. Ahora bien, muchas son las personas que ya están vacunadas que llegan a cometer una lista de errores después de recibir la dosis.

Cuáles son los errores

La lista de errores la difundió la CNN y actualmente se dirige al 20% de la población mundial, que ya se vacunaron contra el coronavirus. Así, el primer error es pensar que ya se está “complemente vacunado” después de recibir la segunda dosis.

No se deben considerar protegidos hasta que pasen dos semanas de la segunda vacunación. Esto es porque el organismo necesita dos semanas después de recibir la vacunación para que el cuerpo genere protección contra el virus, afirman especialistas.

Otro error, es creer que porque tenés la vacuna no te vas a contagiar de Covid, básicamente, las vacunas no son 100% efectivas y aún así se puede contraer el virus. Cabe aclarar, que en caso que eso se de, seguramente será muy leve. Entonces, es necesario y fundamental seguir teniendo los cuidados: uso barbijo, distancia social y lavado de manos.

El tercer error consiste en no aislarse si se presentan síntomas de coronavirus. Cabe aclarar, que si ya pasaron dos semanas de recibir la segunda dosis pero hay síntomas, los especialistas recomiendas aislarse y consultar a un médico. Ahora bien, en caso de que hayas estado con alguien que tiene síntomas pero vos no empezás a sentirte mal no hace falta que te aísles.

Por último, el cuarto error es relajarse de los cuidados y dejar de higienizarse con frecuencia. Según un estudio, el nivel de lavado de manos disminuyó de forma considerable y pasó de un 78% a un 57% de personas que afirman hacerlo constantemente.

“En los espacios públicos cerrados es poco probable poder saber si otras personas están vacunadas o si corren mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del covid-19”, es por esto que las manos deben seguir limpias.