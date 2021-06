Entender las emociones de los demás y actuar de acuerdo a eso es una virtud que todos deberían poseer. Si no la tenemos, por lo general nos iremos acercando al individualismo, y si no hacemos nada al respecto, llegaremos hasta el egoísmo. Los astros, que nos dan muchas de las características de nuestra personalidad, nos pueden hacer pensar sólo en nosotros. Estos son los tres signos del zodíaco que se destacan por su falta de empatía.

Tauro

Los taurinos son conocidos por ser vagos, y algo de verdad hay ahí. No quieren hacer el esfuerzo de comprender a los demás, y mucho menos de sacrificarse por otros. No tienen problemas en aceptar que se quieren más a ellos mismos que a los otros, y tampoco en decir que no se preocupan en lo más mínimo por los sentimientos ajenos.

Libra

Si bien son personas que piensan en los demás, los libra realmente sólo se ocupan de cómo se sienten ellos. Son mediadores, pero no desean terminar con las peleas ajenas para que los otros estén bien, sino porque el conflicto los afecta negativamente. Ni hablar de su superficialidad, que los hace muy bellos estéticamente, pero también algo egoístas.

Los libra no quieren pasarla mal bajo ningún concepto.

Capricornio

Son uno de los signos más egocéntricos de todo el horóscopo, y no dudan en demostrarlo. Se creen superiores a los demás y si se sienten traicionados, cortarán todo tipo de relaciones, sin escuchar una sola explicación. Nunca comprenderán cómo se sienten los demás, y tampoco harán un esfuerzo por que se sientan mejor.