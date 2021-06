¿Los gatos entienden los espejos y su reflejo?

Durante casi medio siglo, los científicos han estudiado el concepto de autorreconocimiento en animales, incluida la autoconciencia de los gatos. Para muchas criaturas, la evidencia de esta habilidad cognitiva sigue sin ser concluyente.

Esto no significa que nuestros amigos peludos carezcan de la inteligencia para reconocerse a sí mismos; más bien, se reduce a las capacidades cognitivas de su especie. Se necesita una gran cantidad de integración sofisticada de información si mismos y sus propios movimientos y lo que están viendo frente a ellos en ese espejo para reconocer su propio reflejo. Esto también se aplica a los seres humanos recién nacidos. Los bebés no tienen ni idea de cómo se ven hasta que tienen más de un año de edad.

Los gatos en realidad no se reconocen a sí mismos en el espejo, a pesar de lo que ves en esos lindos videos de gatos o en tu propia casa. Cuando ven un gatito reflejado, algunos gatos se esconden detrás del espejo para buscar al otro gato, algunos ignoran el reflejo y otros actúan con cautela o agresividad hacia lo que parece ser otro gato capaz de contrarrestar sus propios gestos perfectamente. Esta "postura de ataque" puede hacer creer que tu gatito se está saludando para sí mismo, pero en realidad está en modo de defensa. La cola hinchada de tu gatito y la forma en que sus orejas están inclinadas son una respuesta a la "amenaza" de su propio reflejo.

Lo que la ciencia puede decirnos

Existe evidencia científica que respalda la afirmación de que muchos animales se reconocen (y no) a sí mismos en una reflexión. Cuando un animal se ve a sí mismo en un espejo, puede que no entienda '¡Ese soy yo!' de la misma manera que lo haría un humano, pero puede que sepa que su cuerpo es suyo y no pertenece a otro ser. Ejemplos de esta comprensión incluyen casos en los que los animales reconocen las habilidades y limitaciones de sus propios cuerpos mientras realizan actividades físicas, como correr, saltar y cazar. Verás estos conceptos en movimiento cuando tu gato salte a la parte superior de los gabinetes de la cocina.

Estudiar la cognición animal es difícil, como bien puede imaginar, y las pruebas pueden ser problemáticas por varias razones. Existen algunos problemas con la "prueba de la mancha roja", también llamada prueba de autorreflexión en el espejo, un conocido estudio realizado en 1970 por el psicólogo Gordon Gallup y publicado en The Cognitive Animal. Los investigadores colocaron un punto rojo sin perfume en la frente de un animal sedado y luego observaron cómo el animal, al despertar, reaccionaba a su reflejo. Si el animal tocaba la mancha roja, planteó la hipótesis de Gallup, era una indicación de que el animal reconocía el estado alterado de su propia apariencia: en otras palabras, el autorreconocimiento.

Aunque la mayoría de los animales no pasaron la prueba de Gallup, algunos sí la pasaron, como los delfines, los grandes simios (gorilas, chimpancés, orangutanes) y urracas. ¿Quiénes no están incluidos en esta lista? Perros y gatos.

El fracaso de la mayoría de los animales no es sorprendente, dicen algunos críticos, porque muchas criaturas simplemente no saben cómo son. Los gatos y los perros, por ejemplo, confían en su sentido del olfato para identificar partes de su entorno, como su hogar, sus padres y otras mascotas. Tu gato sabe quién eres no por el reconocimiento facial sino porque conoce tu olor. Los animales que no tienen instinto para acicalarse también pueden reconocer un punto rojo en sí mismos, pero no sentir la necesidad de quitárselo.

Los gatos y el espejo

¿Los gatos entienden los espejos? Quizás. El alcance de la autoconciencia de los gatos sigue siendo un misterio. A pesar de toda la sabiduría contenida en sus ojos omniscientes, cuando tu gato camina de un lado a otro frente al espejo, probablemente no esté admirando la elegancia de su abrigo o la suavidad de sus uñas recién cortadas.

Lo más probable es que esté investigando al extraño que está demasiado cerca para su comodidad. Si mirarse en un espejo estresa a tu gatito, quita el espejo si es posible y desvía su atención con divertidos juguetes para gatos, ratones con hierba gatera o pelotas tintineantes. Si mira con calma a los ojos del gato que tiene delante, ¿quién sabe? Puede que solo esté reflexionando sobre su propia existencia.