Un nuevo paso en el tratamiento de la esclerosis múltiple

Novartis presentó un nuevo tratamiento oral – siponimod-, indicado para pacientes adultos que tienen las formas recurrentes de esclerosis múltiple. De acuerdo a los estudios realizados, la nueva innovación del laboratorio ha demostrado eficacia retrasando la progresión de la discapacidad que genera dicha patología, retrasando el deterioro cognitivo y reduciendo el número de brotes. *

Se estima que, en nuestro país, la Esclerosis Múltiple (EM) afecta a 16.000 argentinos y su prevalencia registró un aumento del 30% en los últimos 20 años. Se trata de una enfermedad crónica neurodegenerativa detectable en adultos jóvenes entre los 18 y 35 años, siendo una de las primeras causas de discapacidad física de origen no traumático.

Al igual que sucede en otras patologías, la detección y diagnóstico temprano son fundamentales para iniciar un tratamiento que retrase el desarrollo de esta enfermedad. Los síntomas más frecuentes están asociados con la pérdida de la visión, dolor, falta de equilibrio, espasticidad, parálisis y cansancio crónico. Debido a que estos síntomas pueden aparecer de manera espaciada a lo largo del tiempo, se dificulta su diagnóstico.

La Dra. Liliana Patrucco, médica neuróloga a cargo de la Sección de Enfermedades Desmielinizantes del Hospital Italiano de Buenos Aires y Co-Directora del Centro de Esclerosis Múltiple Buenos Aires, explica que “para las personas con EM es muy importante controlar la actividad de la enfermedad y enlentecer la progresión de la discapacidad, ya que esto impacta de manera directa en su calidad de vida”.

Y agrega: “el ingreso a la forma progresiva de la enfermedad conlleva no solo la progresión de la discapacidad y la necesidad en algunos casos de asistencia para caminar, sino también el deterioro cognitivo, el cual está presente hasta en un 80% de los casos. Sabemos que un 70% de los pacientes y luego de 10 a 15 años de haber presentado un curso a recaídas ingresarán en esta etapa donde la progresión es el aspecto más relevante. Dado que tanto la discapacidad física cuanto la cognitiva impactan de manera directa en las actividades diarias y en la capacidad para trabajar, el diagnóstico precoz del ingreso a fase progresiva de la enfermedad y su apropiado abordaje terapéutico representan un gran desafío médico”.

Acerca de la innovación presentada por Novartis, “siponimod es un tratamiento modificador de la enfermedad administrado por vía oral, que tiene un mecanismo de acción dual, ya que, por un lado, presenta un efecto antiinflamatorio y por el otro, un rol protector previniendo la destrucción de las neuronas. Contar con un tratamiento con este doble mecanismo representa un avance terapéutico para aquellos pacientes que empiezan a tener signos progresivos, ya que estamos atacando los dos aspectos claves de la enfermedad: la inflamación y la neurodegeneración”.

*La aprobación está basada en el estudio EXPAND, pivotal de fase III, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo. (Cita: 2. Kappos L, Bar-Or A, Cree BAC, et al; for the EXPAND Clinical Investigators. Siponimod versus placebo in secondary progressive multiple sclerosis (EXPAND): a double-blind, randomised, phase 3 study. Lancet. 2018;391(10127):1263-1273)