¿Por qué no podemos abrir los ojos al estornudar?

Seguro que hasta ahora no te habías dado cuenta de ese pequeño detalle y esperas con impaciencia un futuro estornudo para comprobar si es verdad o no. Si no quieres esperar, la solución es muy simple. El resultado a este enigma se produce por acto reflejo para proteger las cavidades oculares de posibles infecciones que podríamos coger de estornudar con los ojos abiertos. ¿Lógico, verdad?

Existe la creencia popular de que si estornudas con los ojos abiertos, estos saldrían despedidos de su sitio. Una suposición falsa, ya que existen personas, aunque realmente muy pocas, que tienen la capacidad de estornudar con los ojos abiertos, pero porque han perdido ese acto reflejo por un fallo en los nervios que conectan los párpados con el cerebro.

Resuelto el misterio, solo queda esperar el próximo estornudo para comprobar su veracidad o, tal vez, descubras que eres una de las pocas personas que es capaz de abrir los ojos mientras se estornuda.