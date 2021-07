¿Qué significa soñar con tu ex pareja?

Seguro que en más de una ocasión tu ex novio o tu ex novia ha aparecido en tus sueños y no sabes cómo interpretarlo. Es un sueño muy habitual ya que ha sido una persona muy conectada a ti. Descubrimos cuáles son los significados de soñar con tu ex.

Significado de soñar con tu ex

Haya pasado un tiempo o no, es completamente normal soñar con tu ex novio o con tu ex novia. Es una persona que ha pasado mucho tiempo junto a ti y que ha compartido muchos momentos contigo. Aún así, soñar con tu ex pareja no tiene porqué significar que no has superado la relación.

Soñar que te visita tu ex

Soñar con una simple visita de tu ex pareja no tiene porqué ser malinterpretado. En el mundo de los sueños, soñar que tu ex novio o tu ex novia va de visita es interpretado como algo positivo. Esto significa que la relación acabó bien y que solo tienes buenos recuerdos y sentimientos hacia esa persona con la que has compartido tantos momentos.

Soñar con volver a salir con tu ex

Este es el sueño más común y no significa que quieras volver con él o ella desesperadamente, sino que te esperan grandes cambios en tu vida y en tu relación actual. Van a pasar muchas cosas nuevas que no te esperas.

Soñar que echas de menos a tu ex pareja se puede interpretar de varias formas:

La primera de ellas es, como indica el sueño, que echas de menos algunos aspectos de la otra persona.

La segunda interpretación tiene que ver con el tipo de relación. Es posible que vuestra relación fuese de ensueño, por lo que, como es lógico, la echas de menos.

La tercera y última interpretación tiene que ver con el atractivo físico. Es posible que eches de menos la sensación de sentirte deseado por otra persona.

Soñar con besar a tu ex novio

Si en estos momentos te encuentras sin pareja y sueñas con besar a tu ex novio se puede interpretar como que quieres volver a tener una relación sentimental con esa persona o que, simplemente, te sigues sintiendo atraído por ella.

Por el contrario, si estás en una relación de pareja y, aún así, tu ex novio o tu ex novia aparece en el sueño besándote el significado es claro, necesitas algo que tu actual pareja no te da y que la anterior sí.

Soñar con que tu ex pareja mantiene una relación con otra persona

Si en ese sueño aparece tu ex pareja con otra persona es un reflejo claro de que aún guardas sentimientos por esa persona. Este sueño suele presentarse en personas celosas que no aceptan la separación o que no logran superarla.

Ten en cuenta que la otra persona, es decir, tu ex pareja, ya habrá superado la separación, así que hazlo tú también.

Soñar con que tu ex te da consejos

A pesar de que pueda parecer un sueño extraño, ya que no hay nada más raro que un ex novio aconsejando a una ex novia, es una situación que se suele dar mucho en los sueños.

Su significado está muy claro. En esta situación, tu subconsciente te está advirtiendo de los errores del pasado, los que cometiste con tu ex pareja, para que no vuelvas a cometerlos con futuras parejas.

Soñar que tu ex muere

Si no has vuelto a rehacer tu vida después de esa relación, el mensaje de este sueño es muy claro. Soñar que tu ex muere significa que debes dejar ir a esa persona de una vez por todas, que lo que os unía ya no existe y que es hora de empezar una nueva vida.

Soñar que tu ex te extraña

Cuando sueñas que tu ex te extraña significa que ya ha llegado al final. Has pasado página y has superado la relación que mantuviste con esa persona. Estás preparado para decir adiós a esa persona y que otras entren en tu vida.

Eso sí, si después del sueño te entran ganas de llamar a tu ex deberás poner más empeño en superar la ruptura.