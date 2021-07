Los signos del zodiaco que siempre dan un paso al frente

Aunque visto rápidamente es algo superficial, el tema de ser quien de un paso al frente o ser una de las personas que de un paso al frente cuando es necesario, es un asunto interesante, no todos los signos sienten ese llamado a ser los primeros en dar la cara, o tomar el toro por las astas, mientras tanto otros sentirán el llamado a hacerlo pero casi nunca lo harán como primeros

Te mostramos cuáles signos siempre están dispuestos (y lo cumplen) a dar un paso al frente y cuales "ni de broma" se lanzan primero.

¿Qué signos dan siempre un paso al frente?

Aries: Aunque no tienen problema en ir a la vanguardia cuando haga falta, Aries casi nunca lo hace solo, avanza junto a otros valientes pero rara vez será ese que sobresalga del montón en el tenso momento en que hay que decidirlo.

Tauro: Para nada, valientes si son y de seguro acompañarán la primera avanzada, pero difícilmente serán el primero en asomarse, en decir "Yo".

Géminis: No son de avanzar primero, es decir Géminis siempre suma su esfuerzo, sus manos y voluntad están dispuestas para cualquier buena causa que esté en el horizonte, pero no les gusta ir adelante, es un asunto muy natural, necesitan sentirse protegidos y, con contadas excepciones, no se involucran por completo en cualquier tema como protagonistas sin conocer bien de qué se trata.

Cáncer: En contra de lo que pensarían algunos que les conozcan, la gente de Cáncer sí estará dispuesta a dar un paso al frente, la única condición que siempre ponen es entender perfectamente, al 100%, el asunto y la importancia de avanzar en determinada dirección, si se cumple con ello se cuenta con Cáncer.

Leo: No les gusta ese tema de la vanguardia, las razones son varias, para empezar, analizan tanto las cosas que no hay asunto al que no le encuentren una pata coja que seguramente les inhiba de mostrarse como la cara del asunto, por otro lado, siempre se han considerado excelentes en la retaguardia, como ese recurso oculto que muchos subestiman pero que representa la verdadera fuerza cuando está comprometido con la causa.

Virgo: No les gusta ir adelante prácticamente en nada, pero si logran convencerlos, quizás lo hagan, esto es porque no es un asunto de principios inamovibles lo suyo, es solo que casi nunca se involucra con un movimiento para hacer tal cosa, sin embargo, en una relación y estando enamorado(a), no cabe duda de que puede dar el paso al frente, bien para romper el hielo o para recuperar una relación que se ha fracturado.

Libra: En temas sociales, de aquellos que involucran el bienestar de todo un colectivo o grupo social, nadie lo dude, Libra estará entre los primeros que alcen su mano y hasta su voz si es necesario. Sencillamente se sienten parte de un todo por el que deben, tienen que luchar.

Escorpio: Con los amigos del signo de Escorpio la cosa se complica, todo dependerá de qué tanto logren convencerle sobre la validez de un argumento o causa para que pueda dar un paso al frente, cuando se trata de una relación, es prácticamente imposible que sean los primeros en saltar la barrera del silencio y la separación, su orgullo logra dominarlos en estos casi siempre.

Sagitario: Un análisis completo del tema en el cual deba hacerlo, será lo que determine si Sagitario dará o no el primer paso, no tienen una posición fija o predeterminada para ello, sin embargo, los astros indican que las relaciones amorosas son su punto débil y para esos casos sí que serán los primeros en romper el hielo para dar vida a una relación débil o casi extinta.

Capricornio: No les gusta para nada el asunto de ir al frente, lo ven como hacer de escudo para otros que vienen detrás y que casi siempre disfrutan luego de las cosas sin un rasguño ni desgaste de ningún tipo, en cuanto al amor, si algo se acaba, quedan muy dolidos para seguir intentándolo, aunque sigan pensando en esa persona.

Acuario: No. Punto, no pondrá el pellejo por otros, por más loable que sea la causa. Lo mismo en la relación, los únicos que pueden empujarlos a violar esta norma interior son sus amigos y aún así, les costaría mucho lograrlo.

Piscis: Todo dependerá de la circunstancia, normalmente Piscis no avanzará adelante, pero en excepcionales casos, donde tenga certeza de que es la persona más idónea para hacerlo y que los demás corren peligro, por ejemplo, no dudará en dar ese comprometedor paso, en cuanto a las relaciones amorosas... es más complicado aún, podría dar el paso pero luego de ver muchas señales de que la otra personas está dispuesto(a) a volver, es decir, no les gusta lanzarse al vacío.