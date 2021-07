¿Por qué a los gatos les gusta el sol?

Existen muchas teorías y mitos que afirman que a los gatos les gusta el sol y eso está claro porque no hay minino al que no le guste tomarlo en algún lugar cálido y confortable, ya sea dentro o fuera de casa.

Beneficios de tomar el sol para los gatos

Si los felinos buscan fuentes de calor por todos los rincones de la casa o al aire libre será por algo, y si encima esta acción les reporta algo bueno, mejor que mejor. Por eso, a continuación os vamos a explicar cuáles son los beneficios de tomar el sol para los gatos:

Equilibra su temperatura corporal

Los gatos son unos felinos domesticados que si fueran salvajes, dormirían y descansarían por el día y cazarían a sus presas durante la noche. Al tenerlos como mascotas, este ritmo de vida ya no les corresponde pero aún así, suelen pasarse la mayoría de horas diurnas reponiendo fuerzas y durmiendo en algún lugar calentito donde, a ser posible, peguen directamente los rayos de sol. ¿Y a qué se debe esto? A que la temperatura corporal de los gatos, al igual que la de todos los mamíferos, disminuye al estar durmiendo porque al estar quietos y relajados, su cuerpo no quema ningún tipo de energía y el gasto calórico disminuye, por lo que buscan compensar esa diferencia de temperatura y prefieren dormir en zonas calientes o a las que les den directamente los rayos del Sol como delante de las ventanas, balcones o sofás. Por que los gatos también sienten el frío.

Fuente de la vitamina D

Por todos es sabido que gracias al astro rey, nuestra piel absorbe los rayos de sol y nuestro cuerpo es capaz de sintetizar la vitamina D que necesitamos para que todo el organismo funcione correctamente, y con los gatos pasa lo mismo. Los rayos de sol ayudan a los felinos a obtener la vitamina D que su cuerpo necesita pero no tanto como quisiéramos ya que, pese a lo importante que es, se ha demostrado que el pelo de los gatos bloquea los rayos utravioleta encargados de este proceso y que el aporte de esta vitamina es ínfimo comparado con otro seres vivos. Lo que sí aporta la cantidad necesaria de vitamina D a los gatos es una buena alimentación, por lo que esta debe ser equilibrada y adecuada a su edad.

Por puro placer

El último pero no menos importante beneficio de tomar el sol para los gatos es el placer que les reporta esta actividad. Y es que no hay nada más que les guste a los mininos que tumbarse en algún sitio cálido y confortable para echarse una buena siesta. Pero lo que les gusta a los gatos realmente no son los rayos del Sol sino la fuente de calor que este aporta. ¿Sabías que estos animales son capaces de aguantar temperaturas de hasta 50 ºC y adaptarse a todo tipo de climas, ya sean fríos o cálidos? Pues ¿cómo no les va a dar placer tomar el sol en cualquier parte?

¿el sol es bueno para los gatos?

Sí, pero moderadamente. A pesar de que se ha demostrado que los gatos pueden vivir sin el Sol, sobre todo cuando son gatos domésticos que viven en pisos de interior en los que no da directamente y no salen nunca la calle, nuestras mascotas serán muchos más felices si pueden disfrutar de una apacible cabezadita en nuestros pies de la cama u en otras zonas cálidas de nuestra casa.

Aunque a los gatos le guste el sol, es necesario vigilar y procurar que nuestro minino no lo tome en exceso, sobre todo en verano y si es un gato sin pelo o con poco pelaje, porque sino podría sufrir algunos de estos problemas o afecciones: