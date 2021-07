¿Debo abrazar a mi perro?

Muy a pesar de lo que creemos a los perros no les gusta que les abracen, para ellos es una situación incomoda y molesta, que muchas veces les genera estrés e incluso en el peor de los casos activa sus señales de alerta y pueden atacar.

Los humanos mostramos nuestro cariño a otros humanos mediante abrazos y besos pero los perros no son humanos, y ellos odian que les abracen.

Señales que indican que a un perro no le gusta que le abracen

Los perros no son personas y por lo tanto no debemos humanizarlos con costumbres que incluso pueden llegar a molestarles, cómo los abrazos. Ellos utilizan su propio lenguaje corporal canino para indicarnos que no están cómodos, sin embargo nosotros tendemos a obviarlo.

Estas son las señales más evidentes que indican que un perro no está a gusto cuando es abrazado:

Agacha las orejas, en modo de sumisión.

Gira su cabeza hacia otro lado.

Pone sus ojos en la posición de “media luna”.

Levanta la pata o la mueve.

Intenta escabullirse.

Levanta levemente su labio lateral o muestra los dientes.

Sacar la lengua o lamerse sus labios u hocico.

Quizás tu no seas consciente de estos gestos porque le estás abrazando y no puedes apreciarlos, pero sin duda tu perro mostrará uno o más signos de los indicados.

¿Abrazar a un perro puede ser peligroso?

No importa si es tu perro o un perro ajeno, abrazar a un perro puede ser muy peligroso. Los perros se siente muy incómodos al ser abrazados, rodeados por nuestros brazos y más aun cuando acercamos nuestra cabeza a la suya. En el lenguaje canino es una muestra de desafío.

Si el perro es nuestro, probablemente no nos haga nada porque nos respetará cómo familia o tendrá miedo de ser reñido si hace algo. Pero si un desconocido lo abraza, lo más probable es que muestre sus dientes o incluso le lance una mordida.

Los niños son los más inconscientes en este sentido. Ellos de forma inocente intentan abrazar a los perros cómo si fueran peluches, sin saber el gran riesgo que están corriendo.

La mayoría de ataques de perros a niños, se da precisamente porque los niños se acercan de forma brusca a ellos o intentan abrazarlos, etc. Si quieres darle cariño a un perro, debes hacerlo de la forma correcta.

Cómo desmostar cariño a un perro sin abrazos

El simple hecho de no abrazar a un perro ya es muy positivo para el, porque evitaras ponerlo en una situación comprometida que le genera ansiedad y estrés. Empezando por comprender que los perros no son humanos, vamos a seguir los siguientes pasos para que tu perro sepa que le quieres.

Acércate a tu perro de forma tranquila, despacio y de forma que el te vea.

Si tu perro no es agresivo, siéntate a su lado y espera unos minutos tranquilamente.

Deja que te huela, se acerque a ti o incluso se tumbe encima.

Lenta y suavemente, acaricia su lomo o la parte inferior de su cuello (pecho-cuello).

Anímale verbalmente con felicitaciones, sin excitarlo, con voz suave y tranquila.

Es muy sencillo hacerle ver a un perro que le tienes aprecio, aunque las caricias son solamente eso, caricias. Si el perro ve que le sacas a diario pasear, a hacer ejercicio, que le das de comer cuando le corresponde y que lo tratas con respeto, el sabrá de sobra que le quieres.