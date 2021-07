No todos están dispuestos a poner todo lo que hay que poner para triunfar en el amor, y como consecuencia muchas veces parece que realmente les cuesta enamorarse. Siempre estarán buscando a alguien especial, pero les costará mucho encontrarlo debido a que no abren su corazón.

Cuando finalmente se dejan llevar por lo que sienten y se permiten enamorarse, no tienen límites a la hora de dar, pero la realidad es que les cuesta mucho y a veces se pasan años enteros sin permitirse ser felices. Esto hace que a veces se vuelquen a la melancolía o se dejen invadir por el mal humor.

Hay muchos signos de naturaleza fogosa que se dan al amor sin problema alguno, pero otros tienen muchos inconvenientes. Mirá en esta lista cuáles son los tres signos del zodíaco a los que les cuesta enamorarse.

Géminis

Géminis claramente muestra una doble realidad a la hora del amor. Son seductores y muy carismáticos, por lo que generalmente pueden conseguir a la pareja que quieren, pero a la vez cambian mucho de idea, por lo que a veces pueden enamorar a alguien y querer seguir su camino de manera inmediata.

Es por eso que raramente se puede ver a un géminis realmente entregado a su pareja. Cuando lo hacen, se comportan de manera fantástica, pero muchas veces eso puede demorar años, ya que no son propensos al cambio. A veces intentar conquistarlos es una pérdida de tiempo.

Acuario

Los nacidos bajo este signo son el caso más curioso de todo el horóscopo. No porque les cueste entregar su corazón, si no porque activamente tratan de no hacerlo. Su rebeldía innata que les controla toda su vida también está presente en el amor, y pueden negarse la chance de ser felices sólo para demostrar que no se conforman con nada.

No es raro que los acuario terminen siendo amigos de sus ex.

Una vez que los acuario superan esa barrera algo inmadura, podrán utilizar sus encantos naturales para encontrar una pareja que verdaderamente los haga felices. De hecho, despliegan tanto cariño, que terminan siendo amigos de sus ex cuando la relación se termina.

Capricornio

Los regidos por Saturno son verdaderamente duros para darse al amor. Casi siempre es debido a que están obsesionados con su trabajo o con sus formas de ganar dinero, pero también porque no se animan a dar el paso necesario para estar realmente bien en el amor.

Muchas veces los capricornio simplemente no se dan cuenta de que estar en pareja les mejoraría la vida y realmente les ayudaría a avanzar en otros aspectos, y no es raro que terminen pagando este descuido con muchos años de soledad. Algo que nunca harán será dejarse llevar por la pasión del momento, y tener aventuras pasajeras.