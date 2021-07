¿Qué significa soñar con un bebé? Si eres de las personas que trata de darle un significado a todo lo que sueña y te ha pasado que mientras duermes tu mente navega con la imagen de un bebé, aquí te contamos algunos posibles significados. ¿Tendrás pronto uno? ¿Nunca podrás tener un bebé? ¿Alguien de tu familia está embarazada? ¿Es fortuna?

Soñar con bebé en brazos:

¿Qué significa soñar con un bebé en brazos? Si llegas a soñar con esto, puede ser que estés aferrándote al deseo de tener una familia, un trabajo, una actividad artística. También puede significar protección. Es decir el soñar con un bebé en brazos puede revelar que hay un deseo muy grande de un proyecto, ya sea laboral o de vida.

Soñar con bebé que llora: De acuerdo con varios medios especializados en la sección del significado de los sueños, el soñar con un bebé en brazos mientras llora, significa que vendrán tiempos difíciles. Si no le puedes ver el rostro, quizá sea una traición.

Soñar con bebé que no es mío: si sueñas con un bebé que no es tuyo esto significa: "Si el soñador es un varón y sueña con un bebé que no es suyo y lo tiene en brazos, podría indicar que está dudando de su paternidad. Pero no todas las visiones de un bebé de otro son negativas".

A pesar de que hay toda una cultura del significado de los sueños, cada persona debe tener un significado distinto. De acuerdo con el padre del psicoanálisis,

Sigmund Freud, los sueños sólo nos ayudan a conocer información del inconsciente. En estos hay una relación de los deseos más íntimos que a veces no parecen claros, muchas veces por la presión de las normas sociales. Así que ya lo sabes… no busques significado general para tus sueños, mejor analiza tus miedos, dudas o pensamientos.