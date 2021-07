Los signos que se destacan por ser los más sarcásticos

Los signos del zodíaco usan el sarcasmo de diversas maneras, ya sea como una necesidad, como una manera de defenderse.

Aries

No son muy propensos al sarcasmo, la verdad es que prefieren siempre ir directos con lo que tengan que decir, solo llevados al extremo podrán decir algo como: "No me ayudes más, tengo suficientes obstáculos ya". Un sarcasmo suave, quizás expresado solo en momentos de fuerte molestia, pero que nunca apunta a herir o sonar ingenioso. Aries no se preocupa por esto.

Tauro

En realidad, las personas bajo este signo son bastante cuidadosos con el sarcasmo ya que no les gusta ser hirientes. Las personas de tauro tienen un talento único para soltar de pronto una frase lapidaria, en un momento se ríen y terminan lanzando alguna frase irónica.

Géminis

Muy ágiles con las palabras, en realidad no les gusta hacer excesiva presión ni gastar mucho en sus frases. Si pueden decirlo de una manera breve, por ejemplo, si alguien se lo piensa mucho para inviar un café, le terminarán diciendo: "Tranquilo, yo lo pago, no sea que te arruines, ya sabes como está la economía".

Cáncer

En realidad no les gusta el sarcasmo, por el contrario, lo odian y detestan que alguien sea sarcástico con ellos. Las personas de cáncer siempre tienen los sentimientos a flor de piel y les lastima. Te aconsejamos que no juegues con Cáncer de manera sarcástica ya que podría no "entender" que se trata de una simple broma.