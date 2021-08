¿Cuáles vacunas se están aplicando en Argentina?

El ministerio de Salud de la Nación actualizó las vacunas que se están aplicando en el país contra el Covid-19.

Sputnik V

Nombre: Gam-COVID-Vac

Desarrollador: Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología - Rusia

Autorizado edad (edad): ≥ 18 años

Plataforma: vector viral no replicativo

Contraindicaciones: hipersensibilidad a cualquier componente; antecedente de reacciones alérgicas graves o anafilaxia; enfermedades agudas graves o exacerbación de enfermedades crónicas.

Contraindicaciones para Componente 2: complicaciones graves posvacunación (shock anafiláctico, reacciones alérgicas generalizadas y graves, síndrome convulsivo, fiebre superior a 40° C, etc.) por la inyección del Componente 1 de la vacuna.

Cantidad de dosis: 2



Covishield

Nombre: Vacuna contra covid-19 ChAdOx1 nCoV- 19 Corona Virus Vaccine (Recombinant)

Desarrollador: Serum Institute - India

Autorizado edad (edad): ≥ 18 años

Plataforma: vector viral no replicativo

Contraindicaciones: hipersensibilidad a cualquier componente.

Contraindicación para la segunda dosis: reacción anafiláctica con la primera dosis.

Precauciones: enfermedad febril aguda grave; trombocitopenia y trastornos de la coagulación.

Cantidad de dosis: 2

Sinopharm

Nombre: SARS COV-2 (células vero) inactivada

Desarrollador: Beijing Institute of Biological Products - República Popular China

Autorizado edad (edad): ≥ 18 años

Plataforma: virus inactivados

Contraindicaciones: hipersensibilidad a cualquier componente; antecedente de reacciones alérgicas graves (con compromiso respiratorio que haya requerido asistencia médica); exacerbación de enfermedades crónicas, que impliquen compromiso del estado general.

Contraindicación para la segunda dosis: reacción anafiláctica con la primera dosis.

Precauciones: enfermedad febril aguda grave; trombocitopenia y trastornos de la coagulación; epilepsia no controlada u otro trastorno neurológico progresivo.

Cantidad de dosis: 2

AstraZeneca

Nombre: ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222)

Desarrollador: AstraZeneca-Oxford - Reino Unido

Autorizado edad (edad): ≥ 18 años

Plataforma: vector viral no replicativo

Contraindicaciones: hipersensibilidad a cualquier componente.

Contraindicación para la segunda dosis: reacción anafiláctica con la primera dosis.

Precauciones: enfermedad febril aguda grave; trombocitopenia y trastornos de la coagulación.

Cantidad de dosis: 2

Moderna

Nombre: Vacuna mRAN-1273 COVID-19

Desarrollador: Moderna Switzerland GmbH

Autorizado edad (edad): ≥ 12 años

Plataforma: ARN mensajero

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquier componente de una vacuna o a una vacuna que contenga componentes similares.

Contraindicación para la 2º dosis: anafilaxia o reacción alérgica grave inmediata a la administración de la primera dosis.

Contraindicación temporal: enfermedades agudas graves (infecciosas y no infecciosas) o exacerbación de enfermedades crónicas, que impliquen compromiso del estado general (ej. asma grave no controlado).

Precauciones: Enfermedad febril aguda grave (con compromiso del estado general y trombocitopenia y trastornos de la coagulación.

Cantidad de dosis: 2