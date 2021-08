Estos son los signos zodiacales con más falta de atención

Olvidan cosas con facilidad y en ocasiones su falta de atención es tan notoria, que pareciera que les reiniciaran la memoria cada dos minutos.

Géminis

Son personas que siempre pecan por inocentes. Les gusta mucho hablar con los demás, exponer sus ideas, pero a veces se exceden y comenten imprudencias y errores. Es normal en ellos que se les volteen los pies al caminar, o que se tropiecen contra todo lo que se les cruce por el camino. Sus proyectos a veces quedan en la cuerda floja, porque olvidan cuál es el camino para poder ejecutarlos.

Sagitario

Les gusta llamar la atención a como dé lugar, y es justo ahí donde aparece la torpeza. Son extremistas, y muchas veces esto es lo que les hace zancadilla en sus decisiones. La falta de atención en ellos es casi un hábito y aunque lo toman con gran sentido del humor, es importante que revise su comportamiento, ya que las primeras impresiones que causa no son nada positivas para su crecimiento personal y laboral.

Piscis

Viven dentro de una burbuja y eso es lo que los hace sumergirse en sus pensamientos. Las fechas y los días especiales para ellos no existen, y si de ser olvidadizos se trata, son los primeros en encabezar la lista. Botan las llaves, dejan cosas en un sitio y no las encuentran, y aun con los ojos abiertos, parece que estuvieran dormidos. Tienen un hábito que no pueden controlar, y es que su orden a veces sobrepasa cualquier límite, y cuando este se fusiona con sus ideas desordenadas, todo se sale de control.