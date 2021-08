Cuáles son los grupos sanguíneos con mayor protección frente al Covid

Las investigaciones sobre el Covid-19 son cada día más numerosas y permiten conocer con más precisión el impacto y las consecuencias de la situación sanitaria que vivimos.

La duda respecto a la incidencia y gravedad del virus según el grupo sanguíneo de la persona lleva meses presente, y algunas investigaciones han confirmado que el grupo sanguíneo puede influir en la capacidad de respuesta del organismo a la infección por el nuevo coronavirus.

Los estudios lo confirman

Dos investigaciones avaladas por la Sociedad Americana de Hematología fueron publicadas en octubre en el portal Blood Advances, ya afirmaban que una persona con el grupo sanguíneo 0 puede tener menor probabilidad de desarrollar complicaciones graves en caso de contagio.

El Instituto Valenciano de Fertilidad (IVI) también ha tratado de responder a las dudas sobre la influencia del grupo sanguíneo en la protección frente al Covid-19. Tras la realización de un estudio multicéntrico presentado en la última edición de la American Society for Reproductive Medicine (ASRM), los resultados han confirmado las investigaciones previas.

El tipo 0 es el de menor incidencia

En este sentido, el Dr. Latz y sus colaboradores indicaron, no encontrar relación entre el grupo sanguíneo y la severidad del Covid-19 (Annals of Hematology). No se encontró correlación significativa entre ambos factores en asuntos como la hospitalización, la intubación o el fallecimiento.

Sin embargo, tras el estudio multicéntrico sí se pudo demostrar que los pacientes con grupo sanguíneo 0 positivo y Rh positivo tienen una mayor protección frente al virus. Entre las muestras de los positivos, se encontraron menos personas con tipo de sangre 0 y más personas con A, B, y tipos de AB.

Las personas con tipo Rh negativo, más riesgo

Entre los resultados de los análisis de las muestras, también se comprobó que los individuos con Rh negativo eran más propensos a dar positivo por coronavirus.

El doctor Antonio Requena, Director Médico de IVI comenta en el comunicado: “En los datos analizados, con una muestra de 6.140 pacientes, encontramos que la incidencia de enfermedad era menor en pacientes con grupo O, encontrando de forma significativa que el grupo Rh negativo había sido más frecuente entre los infectados, algo en contra de lo que se había publicado previamente”.

A la luz de este estudio nos encontramos en el camino para demostrar que el grupo sanguíneo pueda tener algún efecto en relación con el Covid-19, pero aún está por determinar si esta asociación es real, como bien apuntan los responsables de estos estudios.